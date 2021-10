Legault lancera une nouvelle session parlementaire le 19 octobre

La présente session parlementaire prendra fin dans les jours qui viennent et une autre débutera le 19 octobre, qui plantera le décor de la prochaine campagne électorale caquiste.

Le premier ministre François Legault a annoncé jeudi, en fin de journée, par voie d'un communiqué laconique, son intention de faire peau neuve en prorogeant la présente session parlementaire.

Mais avant de devenir officielle, sa décision devra être entérinée par décret du conseil exécutif, lors de la prochaine réunion hebdomadaire du conseil des ministres, mercredi prochain. Une proclamation du lieutenant-gouverneur prorogera ensuite officiellement l'Assemblée.

Le premier ministre n'a pas donné de point de presse jeudi pour justifier son choix de procéder ainsi.

Grâce aux efforts de tous les Québécois, nous pouvons commencer à planifier l'après-pandémie. La dernière année et demie nous a transformés et a mis de l'avant des enjeux cruciaux pour le Québec. En plus de finir de remplir nos engagements de 2018, nous devons amorcer, dès maintenant, les grands changements des prochaines années , écrit-il dans son communiqué.

La semaine prochaine, il était déjà prévu que les parlementaires feraient relâche.

La nouvelle session parlementaire débutera donc le mardi 19 octobre par un discours du lieutenant-gouverneur, suivi d'un discours du premier ministre destiné à énumérer les priorités et les orientations privilégiées par son gouvernement durant les prochains mois, les derniers de son mandat actuel.

En dernière année de mandat, un gouvernement ne veut surtout pas projeter l'image d'une équipe usée, en panne d'idées. Pour le gouvernement Legault, le temps commence à manquer s'il veut remplir tous ses engagements électoraux de 2018 avant la prochaine échéance électorale en octobre 2022.

Un débat sur le discours d'ouverture du premier ministre d'une durée totale de 25 heures débutera à la séance suivante des travaux de l'Assemblée nationale.

Un menu chargé

La prorogation signifie que le gouvernement fait table rase de tous les projets de loi déposés et ceux à l'étude. Sauf qu'il peut rappeler aussitôt tous ceux qu'il juge essentiels et reprendre le travail là où il était rendu.

On peut présumer que la prorogation ne changera rien pour le projet de loi 96, rendu à l'étape de l'étude article par article et au dépôt d'amendements à la vaste réforme de la loi 101 ou Charte de la langue française pilotée par Simon Jolin-Barrette. La consultation a pris fin jeudi.

Ce dernier ne chômera pas, devant aussi défendre en parallèle son projet de loi 92, visant à créer un tribunal spécialisé pour les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

Un des tout premiers projets de loi qui seront déposés lors de la prochaine session sera celui, fort attendu, sur les services de garde. Le ministre Mathieu Lacombe a promis de compléter le réseau et de réviser la loi qui l'encadre. La liste d'attente pour obtenir une place dépasse les 50 000 noms.

Un autre qui ne chômera pas sera le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui devra continuer à gérer la quatrième vague de la pandémie, tout en pilotant une réforme du réseau de la santé pour le rendre plus efficace. Un projet de loi est attendu cet automne. Il a promis de ne pas s'attaquer aux structures.

Sur le plan économique, une des priorités du gouvernement sera la lutte à la pénurie généralisée de main-d’œuvre.

Le recours à la prorogation est un événement exceptionnel. La dernière remonte à une dizaine d'années, quand le premier ministre Jean Charest avait décidé de renouveler son message le 22 février 2011. Son gouvernement a été défait en 2012.