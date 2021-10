Boisé des Estacades : la candidate à la mairie Valérie Renaud-Martin se fait rassurante

Je voudrais tout de suite rassurer les gens qu’actuellement, le boisé des Estacades ne peut pas être développé. Le zonage fait en sorte qu’on ne peut pas développer plus d’une maison sur quatre hectares de terrain , explique-t-elle en entrevue à l’émission En direct.

Jeudi matin, le chef du parti politique municipal, Jean-Claude Ayotte, sommait les candidats à la mairie de dévoiler leur vision par rapport au boisé du secteur Cap-de-la-Madeleine. Selon lui, la Ville doit faire l’acquisition de cet espace afin de poser un geste concret dans la lutte aux changements climatiques.

De son côté, Valérie Renaud-Martin convient que le boisé n’est pas à l’abri d’un changement de zonage avec l’arrivée d’un nouveau conseil municipal, mais rappelle que l’endroit est visé par un plan d’aménagement d’ensemble inclut dans les nouvelles règles d’urbanisme de la Ville qui doivent entrer en vigueur en janvier 2022. Ce plan prévoit des critères stricts en matière de conservation des milieux naturels et d’architecture.

Je suis tout à fait d’accord qu’il faut avoir une vision pour le boisé des Estacades. Il y a déjà 40 % des espaces qui sont décrétés en aire écologique sur le boisé des Estacades. Est-ce qu’on peut aller plus loin? Bien sûr , dit-elle tout en précisant que des engagements seront dévoilés plus tard dans sa campagne électorale.

La conseillère sortante dans le district des Carrefours réplique également à Jean-Claude Ayotte qui, sur nos ondes, déplorait qu’ à Trois-Rivières, on a eu l’habitude d’investir dans le béton, dans l’acier , au détriment des investissements verts.

C’est pas vrai qu’on dit que quand on investit dans les infrastructures vertes on a un problème d’argent et quand on investit dans les infrastructures en béton c’est la porte grande ouverte. On a cette préoccupation-là, même pour les infrastructures comme le Colisée.

Le maire sortant et candidat à la mairie Jean Lamarche a refusé notre demande d’entrevue.