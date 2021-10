Le groupe Tears for Fears annonce son premier album en 17 ans

Le groupe de pop rock britannique Tears for Fears a annoncé jeudi la parution d’un nouvel album en 2022, avec un simple à l’appui, The Tipping Point. C’est une première sortie depuis 2004 pour la formation qui a connu sa consécration dans les années 1980.

Le groupe de pop rock britannique Tears for Fears a annoncé jeudi la parution d’un nouvel album en 2022, avec un simple à l’appui, The Tipping Point. C’est une première sortie depuis 2004 pour la formation qui a connu sa consécration dans les années 1980.

Le groupe formé en 1981 par Roland Orzabal et Curt Smith a connu un succès planétaire avec des chansons comme Head Over Heels, Shout, Everybody Wants to Rule the World ou encore Mad World, remise au goût du jour en 2001 par Michael Andrews et Gary Jules pour la trame sonore du film classique Donnie Darko.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Selon le magazine Rolling Stone, la nouvelle chanson et l’album du même nom ont été inspirés par une série de points de bascule professionnels et personnels dans la vie des membres du groupe depuis la sortie de leur dernier album, Everybody Loves a Happy Ending.

Pour Orzabal, l’un des chanteurs du duo, cet événement charnière a été la mort de sa femme, Caroline, en 2017.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

[L’idée de la chanson] m’est venue à une époque où ma femme était très malade. Je la regardais devenir un fantôme d’elle-même. Le narrateur de la chanson est donc dans un hôpital en train de regarder des gens traverser dans l’au-delà , a-t-il expliqué au Rolling Stone.

The Tipping Point paraîtra le 25 février 2022.