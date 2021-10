Les Maple Leafs s’entraînent dans une petite ville de l’Ontario

L'équipe nourrit de grandes ambitions encore cette année. Elle souhaitait s'éloigner des projecteurs avant d'entamer un autre calendrier de 82 matchs. Les Leafs n'ont pas remporté la Coupe Stanley en 54 ans, un record dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), et ils souhaitent mettre fin à la disette.

Nous voulions une chance de nous réunir, de créer des liens entre nous et de changer de décor. Après tout, nous sommes au Ford Performance Center et à l'aréna Banque Scotia à longueur d'année , dit le capitaine John Tavares.

Ce dernier connaît très bien la région étant donné qu'il y passe ses étés depuis quelques années.

Évidemment, c'est extraordinaire d'être à l'extérieur à ce temps de l'année et pour moi de revenir ici, mais je suis aussi content de partager ça avec mes coéquipiers , ajoute-t-il.

La petite ville de Gravenhurst se situe sur les berges du lac Muskoka, en Ontario. Photo : Radio-Canada

Gravenhurst est une ville de 12 000 habitants sur les berges du lac Muskoka, à 200 kilomètres au nord de Toronto. Le paysage, à cette période de l'année, est pour le moins coloré.

Les Maple Leafs ont prévu une retraite de trois jours dans le secteur. Ils sont arrivés mercredi et les joueurs ont tous pris part à une ronde de golf. L'entraînement n'a repris que jeudi.

Vous [les journalistes] nous suivez partout alors je ne sais pas si je peux appeler ça une retraite à proprement parler, mais c'est plaisant. Je n'avais jamais été [dans la région de] Muskoka encore. C'est magnifique à ce temps de l'année! Je pense que tout le monde adore l'expérience , dit l'attaquant Auston Matthews.

Bien que le décor soit enchanteur, l'équipe n'est pas en vacances dans la région. La préparation est la priorité puisqu'un dernier match préparatoire attend les Maple Leafs samedi, contre Ottawa. La dernière vague de retranchements suivra, puis l'équipe entamera sa nouvelle saison le 13 octobre contre Montréal.

C'est un superbe endroit et un lieu où il fait bon vivre quand on n'est pas à la patinoire, mais c'est important pour moi qu'on connaisse aussi une bonne journée à l'entraînement, sur les plans d'esprit de compétition, de conditionnement et d'enseignement des structures de jeu , précise l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.

À l'extérieur du Centennial Centre, où se sont entraînés les Maple Leafs, quelques curieux se sont amassés, la plupart des enfants.

Mon fils joue au hockey à cet aréna. Ma fille patine ici aussi alors ça représente beaucoup pour eux que nous soyons si proches d'eux. Vous savez, c'est fantastique d'avoir les Maple Leafs dans notre petite ville! raconte une mère qui a accompagné ses deux enfants pour accueillir les Leafs jeudi matin.

Les séances d'entraînement de l'équipe étaient malheureusement fermées au public.

Un absent de taille

William Nylander célèbre son but avec ses coéquipiers. Photo : Associated Press / Andy Clayton-King

Un total de 17 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but sont toujours du camp d'entraînement des Maple Leafs. Un seul d'entre eux n'a pas fait le voyage à Gravenhurst, soit William Nylander.

Le Suédois n'est toujours pas considéré comme pleinement vacciné bien qu'il ait récemment reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Il n'aurait pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers étant donné que le Centennial Centre exige la double vaccination de tous les participants.

L'attaquant de 25 ans sera considéré comme pleinement vacciné d'ici au début de la saison régulière, précise l'équipe.

Auston Matthews prend du mieux

Auston Matthews n'a rien manqué de la séance d'entraînement des siens. Photo : Radio-Canada

À le voir aller sur la surface glacée du Centennial Centre jeudi, on ne dirait pas qu'Auston Matthews se remet toujours d'une opération au poignet gauche. L'Américain est passé sous le bistouri il y a six semaines et son tir paraît tout aussi mordant que la saison dernière.

Il y a eu de bons jours et de mauvais jours. Je ne me suis pas toujours senti comme je l'aurais espéré, mais aujourd'hui, ça allait plutôt bien. J'espère que ce ne sera que du positif à partir de maintenant , indique-t-il.

Matthews n'a raté que quatre matchs des siens l'an dernier même s'il a été ennuyé par son poignet tout au long de la saison. Il a inscrit 41 buts en 52 rencontres en route vers son premier trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la LNH.

Il ignore toujours s'il sera en mesure de disputer le premier match de la saison mercredi. Il estime par ailleurs qu'un retour au jeu samedi, contre les Sénateurs d'Ottawa, pourrait être précipité.