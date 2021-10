Serge Simard promet aussi d’aménager l’ancien site de la Consol

Il voudrait entre autres faire la réfection des berges, construire une rampe de mise à l'eau, un pavillon et un camping.

La première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse le solage de notre maison, c'est-à-dire qu'on répare l'ensemble des berges. On est train de perdre nos acquis, c'est-à-dire le terrain qui soutient la piste cyclable. On va mettre des infrastructures touristiques, comme un camping, comme un stationnement pour les véhicules et les remorques, c'est un problème. On va faire ça, aussi un édifice d'accueil pour le kite-surf , a promis l'ancien ministre libéral et conseiller municipal à La Baie.

La semaine dernière, son adversaire Dominic Gagnon promettait également de restaurer une fois pour toutes l’ancien site de la Consol. Celui-ci entendait aussi améliorer le système des eaux usées qui s’y déversent pour rendre le site plus accessible aux plaisanciers.

La Ville de Saguenay a acquis cet ancien terrain de Produits forestiers Résolu en janvier 2019 pour la somme symbolique de 1 $. Une telle cession avait échoué à deux reprises sous l'administration de Jean Tremblay.

L’actuel conseiller sortant du secteur, Raynald Simard, pilote un projet pour revitaliser le site, mais les autorités municipales sont toujours en attente des autorisations du ministère de l’Environnement pour aller de l’avant avec la première phase.

Saguenay avait présenté un projet évalué à 6 M$ en juillet 2019. Celui-ci n'avait pas retenu tous les éléments qui avaient été proposés dans le projet mené par un ancien regroupement citoyen, la Corporation d'administration du site de la Consol (CASC).

La papeterie avait fermé ses portes en 2003 et avait été démolie en 2006. Lors de la fermeture, l'usine appartenait à la compagnie Abitibi-Consolidated, devenue par la suite AbitibiBowater après une fusion en 2007 et finalement Produits forestiers Résolu après un changement de nom survenu après un processus de faillite.

