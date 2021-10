L’éducation aux adultes des Premières Nations se développe dans la région

Basé à Lac-Simon, le Centre offre aussi des formations à Val-d’Or et Pikogan, dans des domaines aussi variés que la construction, la cuisine, la mécanique ou encore l’éducation à la petite enfance. Plus d’une centaine de diplômes d’études secondaires ou techniques ont été remis depuis la création du Centre.

Pour la vice-cheffe de Lac-Simon, Paméla Papatie, cette institution d’enseignement est source de fierté pour sa communauté.

Paméla Papatie, vice-cheffe de Lac-Simon, et Lise Kistabish, directrice Formation, Emploi et Développement social à Pikogan. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Ça vient me chercher personnellement, parce que quand je suis sortie du secondaire à Lac-Simon, j’ai eu de la misère à m’intégrer en éducation dans la ville de Val-d’Or, raconte-t-elle. Je me sentais nerveuse, pas appuyée par une institution comme ça derrière moi. C’est sûr que ça va aider nos jeunes, parce que le Centre a la même vision que le conseil de bande et les formations sont adaptées à nos valeurs et nos besoins.

Répondre aux besoins de main-d'œuvre

Le succès du CRÉA Kitci Amik se vit aussi à Pikogan, où les locaux ont été ouverts en 2019. Lise Kistabish, directrice Formation, Emploi et Développement social à Pikogan, est convaincue de la pertinence d’offrir une formation adaptée à la culture des Premières Nations.

C’est la clé du succès, croit-elle. Ça peut être aussi simple que de reconnaître la semaine culturelle que vivent les communautés. Ce n’était pas évident pour une commission scolaire, mais au Centre, on peut intégrer ça dans le calendrier.

Lise Kistabish voit aussi la formation des Autochtones comme une des clés de la pénurie de main-d’oeuvre. On cherche à donner des formations spécifiques aux besoins réels du marché, comme par exemple en construction, où nous avons eu huit gradués l’an dernier. On veut être à l’écoute des employeurs , ajoute-t-elle.

Déménagement

Avec la multiplication des inscriptions et des programmes, l’équipe du CRÉA est passée de 10 employés à tout près de 25, ce qui a entraîné un déménagement dans de nouveaux locaux à Val-d’Or, sur la 8e Rue.

On louait des locaux au Cégep depuis quelques années, mais on avait besoin d’agrandir et de voler de nos propres ailes, précise le directeur général, Martin Adam. Ça va nous permettre de développer de nouvelles formations. Ceci dit, on reste à deux pas géographiquement et on conserve le partenariat étroit que nous avons toujours eu avec le Cégep.

Martin Adam, directeur général du CRÉA Kitci Amik Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Enseignement à distance

À compter de la semaine prochaine, une cinquantaine de personnes seront inscrites dans les différentes cohortes du CRÉA Kitci Amik à Val-d’Or. Équipée à la fine pointe de la technologie, l’institution pourra aussi multiplier son offre de cours à distance.

Ça va devenir notre prochain défi, soit de bien faire connaître nos services à des communautés plus éloignées, pour pouvoir leur offrir des formations adaptées à distance , ajoute Martin Adam.

Michel Cloutier, enseignant au CRÉA Kitci Amik Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’enseignant Michel Cloutier, lui-même membre de la communauté anichinabée, se réjouit de voir que la barrière des distances peut ainsi être franchie. Il enseigne les mathématiques ou les sciences à des étudiants à Val-d’Or, mais aussi au Témiscamingue ou même aussi loin que Wemotaci ou Obedjiwan.