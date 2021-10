Le Théâtre Granada reporte des spectacles après un bris d’aqueduc

Les spectacles de Salebarbes et de Mélanie Couture, qui avaient déjà été reportés en raison de la pandémie, devront ainsi être présentés à une date ultérieure. La billetterie du Théâtre a aussi fermé jeudi.

Il y a eu un bris d’aqueduc sous-terrain. [...] Ça a inondé le sous-sol, et dans cette partie-là, il y a le chauffage, des chauffe-eau, une machine à glace, plein d’équipement , explique Suzanne-Marie Landry, la directrice générale et artistique du Théâtre Granada. Des employés de la Ville doivent toujours déterminer quelles machines devront être remplacées.

Heureusement, la salle de spectacle n’a pas été touchée. Les équipements de sonorisation et d’éclairage ont aussi été épargnés.

La date de présentation des deux spectacles reportés devrait être annoncée sur internet sous peu, indique Mme Landry. Le Théâtre Granada devrait quant à lui rouvrir ses portes mardi prochain.

Il faut faire des vérifications avant de permettre à des gens de venir dans le théâtre. On ne veut certainement pas mettre personne à risque. On veut aussi que les lumières d’urgence s’allument si jamais il arrivait quelque chose. Ce sont tous ces petits détails-là dans une salle dont il faut tenir compte pour que les gens soient en parfaite sécurité , souligne Suzanne-Marie Landry.

La directrice artistique remercie également l’équipe de la Ville, qui a travaillé toute la nuit pour évacuer l’eau et éviter le plus de dommages possible.

Selon Mme Landry, les deux commerces voisins du Théâtre Granada auraient aussi subi des dommages.

Eau coupée sur la rue Wellington Nord

En raison des travaux engendrés par le bris d’aqueduc, l’eau a été coupée toute la journée de jeudi sur la rue Wellington Nord, entre les rues King Ouest et Meadow. Des restaurateurs du secteur, dont le O Chevreuil, ont donc dû fermer pour la journée.

L’eau devrait être de retour en soirée, selon la Ville. Les citoyens et les commerces du secteur devront alors faire bouillir leur eau avant de la consommer pendant 48 h.

La Ville soutient également que la rue sera de nouveau ouverte à la circulation vendredi. Toutefois, le trottoir ne sera toujours pas accessible.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau