Trois candidats pour le siège de maire à Duhamel-Ouest

Deux hommes et une femme ont levé la main pour occuper ce poste, alors que le conseil doit jongler avec un projet de regroupement des municipalités centres du Témiscamingue. Pour l’instant, aucun des candidats ne souhaite se prononcer haut et fort sur sa position.

Jocelyn Cardinal

Jocelyn Cardinal a déjà été conseiller à la Ville de Ville-Marie dans les années 1990 et a occupé un siège de conseiller pendant deux ans à Duhamel-Ouest.

Jocelyn Cardinal, candidat à la mairie de Duhamel-Ouest Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Aujourd’hui retraité, il se lance dans une course à trois pour obtenir le poste de maire.

Étant un gars d’équipe, j’aime travailler en équipe. Le poste à la mairie m’intéressait pour ça , lance-t-il.

Jocelyn Cardinal dit vouloir mettre les citoyens au centre des décisions du conseil. Il souhaite aussi développer les activités de plein air sur son territoire.

On pense aux pistes cyclables, la raquette, le ski de fond. On a aussi de beaux projets pour mettre en valeur davantage le Marais Laperrière. On veut aussi travailler pour une mise à l’eau au sud sur une rivière qui permettrait aux canotiers, kayaks et planches d’accéder à cet endroit-là , dit-il.

Chantal M. Tremblay

Chantal M. Tremblay s’est présentée à la préfecture du Témiscamingue en 2013. Elle avait récolté 35% des votes dans sa course contre Arnaud Warolin.

Chantal M. Tremblay, candidate à la mairie de Duhamel-Ouest Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Native de Ville-Marie, l’économiste de formation a décidé de revenir au Témiscamingue après une carrière à l’étranger. Elle a décidé de se présenter à la mairie notamment en raison du projet de regroupement afin de défendre, dit-elle, les intérêts des citoyens de Duhamel-Ouest.

J’ai une bonne perception de tous les enjeux économiques. Je me suis dit que j’allais offrir mes services, car j’ai les antécédents et l’expérience pour le faire. Si les gens sont comme moi à se poser des questions, on pourrait ensemble aller de l’avant , croit-elle.

Mme Tremblay souhaite assurer un développement harmonieux et durable de sa municipalité.

Nous bordons le lac. Nous avons énormément de ressources hydriques, de sites qui font l’objet d’un certain stress avec les changements climatiques. Ce serait harmonieux qu’on se dote d’un plan d’aménagement et d’urbanisme solide, parce que le développement est fulgurant à Duhamel , affirme Mme Tremblay.

Michel Trahan

Le comptable Michel Trahan souhaite aussi obtenir le siège de maire à Duhamel-Ouest.

Michel Trahan est candidat à la mairie de Duhamel-Ouest. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Je suis une personne d’équipe, je suis un gars rassembleur. J’aime beaucoup contribuer dans la collectivité , dit-il d’entrée de jeu.

Semi-retraité et impliqué au sein de plusieurs organismes à but non lucratif, il souhaite maintenant faire le saut en politique municipale.

Je cherche le bien-être de la collectivité, le bien-être des gens et l’évolution. Je veux le positif. Je ne peux pas arriver et dire on va faire ci, on va faire ça. Premièrement, il faut prendre connaissance de la situation de la municipalité, la situation financière, les priorités , affirme-t-il.

Duhamel-Ouest : seule ou regroupée

Le prochain maire aura sans doute à se pencher sur un possible regroupement de municipalités. L’ancien conseil municipal de Duhamel-Ouest a toujours été réticent devant cette démarche, réclamant plus de discussions avec les municipalités voisines.

Les trois aspirants au poste de maire demandent à être mieux informés avant de se prononcer sur ce dossier.

La première chose que j’aimerais faire, c’est de rencontrer les maires qui sont impliqués dans le dossier du regroupement. Il faudra faire des rencontres avec les citoyens, ce sont eux qui vont prendre la décision , affirme Jocelyn Cardinal.

Ma position c’est que quand on est pour ou on est contre, en ce moment, c’est une opinion. Ce n’est pas plus que ça, parce qu’on n’a pas de faits, on n’a pas de chiffres, on n’a pas les détails. Si on veut avoir une position ferme et éclairée, il faut faire des études , croit Chantal M. Tremblay.

Quand tu es comptable, tu es analytique. Je ne peux pas dire que je suis pour ni contre présentement. Premièrement, ça prend de l’information, ça prend des documents, où est-ce qu’on va, ce qui en est. Je suis pour le bien de la collectivité. Les citoyens, à la fin, auront à voter s’ils sont pour ou contre , soutient Michel Trahan.

La municipalité de Duhamel-Ouest s’étend sur 127 kilomètres carrés et 879 personnes y habitent.