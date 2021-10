La Goddam Voie lactée, une ode hybride à la force des femmes

La chorégraphe Mélanie Demers présente jusqu’au 9 octobre à Montréal, à l’Agora de la danse, une nouvelle œuvre hybride qui mélange danse, théâtre et musique. La Goddam Voie lactée est interprétée par un quatuor féminin et la compositrice Frannie Holder, des groupes Random Recipe et Dear Criminals, signe l’habillage sonore du spectacle en plus d’y participer sur scène.