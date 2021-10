Évaluation psychologique du père qui aurait enlevé son enfant à Sainte-Paule

L'évaluation permettra de déterminer si l'homme de 36 ans est apte à subir un procès. Il a été conduit au Centre hospitalier de Rimouski pour cette évaluation.

Jeudi matin, au palais de justice de Matane, l’accusé s’est présenté en cour pour son enquête sur remise en liberté. Il se représente maintenant seul puisqu'il n'a plus d'avocat.

En raison du fait que l’individu avait renoncé, plus tôt cette semaine, aux services d’un procureur, il n'avait pas eu accès à la preuve amassée, qui avait plutôt été transmise à l'avocat qui le représentait alors.

Le juge a donc ordonné que l'audience soit ajournée afin que la Couronne puisse acheminer les documents à l’accusé et que ce dernier puisse en prendre connaissance.

Sauf que l’homme a alors dit au juge qu’il refusait de revenir devant le tribunal. On me traite comme un animal. Je ne veux plus jamais être dans une salle de cour de ma vie. Les gardiens me battront à mort, ça ne m’appartient pas. Je ne coopère plus avec vous , a t-il déclaré à la cour.

La séance a été ajournée. C'est à la reprise de l'audience que le juge a ordonné l’évaluation de l’homme sur lequel pèse une dizaine de chefs d’accusation.

Par ailleurs, lors de l’audience tenue mardi, le juge a imposé au prévenu un procès devant juge et jury.

Le 31 août dernier, le prévenu aurait enlevé son enfant, ce qui a donné lieu à la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec.

Présumé en cavale pendant cinq jours dans le boisé entourant le village de Sainte-Paule, l’homme se serait ensuite réfugié avec le bambin dans une résidence. Cerné par les policiers, il se serait rendu le lendemain avec le jeune enfant sain et sauf.

De retour en cour la semaine prochaine

Un seul chef d'accusation, celui d’avoir déchargé une arme à feu, avait été déposé lors de sa première comparution au début septembre.

De retour devant le juge, cette semaine, la Couronne a étoffé le dossier en accusant l’individu d’avoir, entre autres, tenté de causer la mort d'agents de la paix, de s’être introduit par effraction et d'avoir volé deux armes à feu.

On lui reproche aussi d’avoir eu en sa possession des armes prohibées et des armes à feu, soit une carabine de calibre 22 et un révolver de calibre 38.

Il est aussi accusé d’avoir séquestré et emprisonné une personne contre son gré.

L'individu devra revenir en cour le 13 octobre.