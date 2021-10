Des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue à pleine capacité pour la chasse à l’orignal

Bien que les chasseurs continuent d’être au rendez-vous depuis le début de la pandémie, le président de l’Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue, Yves Bouthillette, spécifie que les restrictions de déplacement en place ont modifié le portrait de la clientèle.

L’an passé, on a réussi à changer nos clients américains par des clients ontariens, parce qu’il y a une très grosse demande de la part des Ontariens pour chasser l’orignal au Québec, en bonne partie à cause de la réglementation en place en Ontario , dit-il.

Celui qui est propriétaire de trois pourvoiries, dont le Taggart Bay Lodge, indique afficher complet dans chacun de ses établissements pour la période de la chasse à l’orignal. Il précise que c’est aussi le cas pour la plupart de ses collègues dans la région.

Si on avait l’espace pour, on aurait pu doubler notre nombre de visiteurs, tant la demande en provenance de l’Ontario est incroyable.

Le son de cloche est le même à la pourvoirie du Lac Suzie, où le propriétaire, Serge Dapra, affirme avoir dû refuser plusieurs chasseurs.

L’an passé, tous mes forfaits ont été vendus. Cette année, c’est la même chose. Dès l’automne passé, on était bookés à 100 % pour cette année. J’aurais pu remplir deux pourvoiries sans aucun problème cette année avec la demande qu’on a eue , soutient-il.

Alors que les pourvoiries habituées à recevoir des clients canadiens font des affaires d’or, les établissements dont la clientèle principale est américaine se trouvent dans une situation totalement différente.

Offrant souvent des forfaits haut de gamme, plus dispendieux, ces pourvoiries n’ont pas eu la même facilité à remplacer leur clientèle habituelle.

C’est le cas de la pourvoirie St-Cyr Royal, à plus de 100 kilomètres au nord-est de Senneterre.

L’établissement, accessible uniquement par hydravion, a dû fermer ses portes cette année en raison de l’absence des clients américains.

La copropriétaire de la pourvoirie, Diane Koch, explique que la réouverture des frontières en août s’est faite trop tardivement pour permettre aux clients américains de planifier leur séjour.

St-Cyr Royal, on est fermés. Pour les Américains, ce n’est pas aussi facile qu’on le pense de traverser les douanes. Ça prend un test COVID. C’est difficile de l’avoir, c’est dispendieux et tu n’es pas certain d'obtenir le résultat à temps. Donc nos Américains, ils vont ailleurs.

Une citation de :Diane Koch, copropriétaire de la pourvoirie St-Cyr Royal