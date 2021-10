L’Île-du-Prince-Édouard déconseille les voyages au Nouveau-Brunswick

Dans un communiqué, jeudi, la docteure Heather Morrison demande aux Prince-Édouardiens quel que soit leur statut vaccinal, d’éviter tout voyage non essentiel dans les zones d’éclosion du Nouveau-Brunswick , et ce, pendant au moins les deux prochaines semaines .

Les régions du Nouveau-Brunswick qui sont soumises à des mesures coupe-circuits  (Nouvelle fenêtre) à partir de 18 h le vendredi 8 octobre jusqu’au moins le 22 octobre sont les suivantes :

la zone 1 (région de Moncton) jusqu’à Sainte-Anne-de- Kent (inclusivement) au nord;

(inclusivement) au nord; Havelock dans la zone 2 (région de Saint-Jean);

dans la zone 2 (région de Saint-Jean); la partie nord de la zone 3 (région de Fredericton) jusqu’à Deerville et Florenceville-Bristol ;

et ; toute la zone 4 (région d’Edmundston);

Menneval dans la zone 5 (région de Campbellton).

Le gouvernement néo-brunswickois dit que des contrôles routiers aléatoires vont être effectués dans ces zones.

Selon la Dre Morrison, les gens de l’Île-du-Prince-Édouard doivent protéger leur santé, mais aussi éviter ces endroits afin de protéger nos proches au Nouveau-Brunswick .

Trois nouveaux cas de COVID-19

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard confirme par ailleurs jeudi la découverte de trois nouveaux cas de COVID-19.

Les trois individus qui viennent d’être déclarés positifs avaient récemment voyagé à l’extérieur de la province.

Il existe 9 cas actifs connus des responsables de santé publique. Aucune hospitalisation n’est actuellement causée par cette maladie.

Vaccination

Selon les plus récentes données partagées le 2 octobre, plus de 87 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu les deux doses recommandées. Plus de 94 % ont reçu au moins une dose.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.