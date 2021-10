Lecteurs de cartes d’identité : la société Alcanna a enfreint la loi

Le projet pilote mis sur pied en 2020 a pour but de réduire le nombre de vols à l’étalage.

Dans son enquête, le Commissariat à l'information et à la vie privée de l'Alberta explique que la Commission de l'alcool et des jeux de l'Alberta ( AGLCCommission de l'aclool et des jeux de l'Alberta ) autorise la collecte et l'utilisation du nom, de l’âge et de la photo d’un individu afin de décider si celui-ci peut entrer dans un commerce.

L’ AGLCCommission de l'alcool et des jeux de l'Alberta autorise également la transmission de ces informations à d’autres titulaires de permis ainsi qu’à la police lors d’une enquête.

Étant donné ces dispositions de la loi, le Commissariat à l'information et à la vie privée de l'Alberta considère que la collecte de ces informations, afin d’identifier une personne impliquée dans une activité criminelle devant faire l’objet d’une enquête ou ayant été impliquée dans un incident antérieur, est raisonnable.

Infractions

Cependant, l’enquête révèle qu’Alcanna emmagasine les informations relatives au genre des personnes ainsi qu’une partie de leur code postal, ce qui contrevient à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Elle conclut également que l’avis de confidentialité affiché dans les magasins d’Alcanna est inexact et n’indique pas avec précision quelles informations personnelles sont collectées, ni dans quel but, ce qui contrevient également à la loi.

L’avis de confidentialité affiché dans les magasins ne fournit pas non plus les coordonnées nécessaires pour permettre aux gens de faire part de leurs questions.

Le Commissariat à l'information et à la vie privée de l'Alberta a formulé 16 conclusions et 5 recommandations en lien avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cette enquête doit rappeler aux entreprises que la manière dont elles utilisent la technologie [...] peut avoir des incidences importantes en matière de conformité , affirme la commissaire à l'information et à la vie privée de l'Alberta, Jill Clayton, dans un communiqué de presse.

De plus, accepter une évaluation de l'impact sur la vie privée n’est pas un sceau d'approbation à des fins de marketing, particulièrement lorsqu’une technologie est utilisée d’une manière nouvelle et différente et dans un contexte différent , ajoute-t-elle.

Pas au courant

Alcanna a annoncé l’utilisation, pour son projet pilote, d’une technologie provenant de l’entreprise PatronScan, en janvier 2020.

Dans son communiqué de presse, le Commissariat à l'information et à la vie privée de l'Alberta soutient que des représentants des deux entreprises ont assuré à tort aux journalistes que la technologie utilisée avait été approuvée par lui.

Le porte-parole du Commissariat à l'information et à la vie privée de l'Alberta, Scott Sibbald, explique que la Loi sur la protection des renseignements personnels en Alberta ne prévoit pas de sanctions pour les entreprises reconnues fautives dans ce genre de situation.

Il précise cependant qu’Alcanna et l’entreprise Servall, qui est propriétaire de PatronScan, ont accepté les recommandations de l’enquête.

Alcanna n'avait pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada au moment de publier cet article.