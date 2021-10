Un retard de paiement bloque un projet d’alimentation en eau potable à Desbiens

Une trentaine de résidents de la Villa des Érables ne sont toujours pas reliés au réseau d'eau potable malgré des travaux réalisés en ce sens. On en est qu'on n'est pas connectés. Tous les travaux sont faits. Tous les gens ont fait aménager leur terrain leur résidence pour être prêt à recevoir l'eau potable. Tout est fait. Les bornes-fontaines sont installées, mais la connexion pour l'eau n'est pas faite , a déploré Ginette Sirois, présidente de l'Association des résidents de la Villa des Érables.

L'arrivée du temps froid les inquiète. Il y a des gens qui ont défait leur réseau maison parce qu'on allait avoir l'eau potable. Donc, si on n'a pas l'eau potable, ces gens-là n'auront plus du tout de réseau. Il y en a quelques-uns qui ont des puits, mais la plupart des gens n'auront plus accès à l'eau potable et ça va être les chaudières dans la rivière quand ils vont vouloir venir dans leur maison , a poursuivi l'ancienne chargée de projet bénévole pour le projet.

En attente de 600 000 $

L'entreprise Les Constructions de l'Est refuse de mener à terme les travaux d'alimentation en eau potable en raison d'un présumé défaut de paiement de la Ville de Desbiens. On est payé peut-être à 40 % du projet présentement. La municipalité, ce qu'on entend dire, c'est qu'elle n'aurait pas les fonds pour nous payer , a avancé le président de l'entreprise almatoise, Daniel Deschenes, ajoutant que le réseau est complété à 99 %.

L'entreprise a remarqué des difficultés de paiement dès le début du projet. Pour le président, il s'agit d'une situation inhabituelle pour un contrat octroyé par une municipalité. Normalement, ils passent ça au conseil après le premier décompte. On est supposé d'être payé tout de suite le lendemain quasiment. Il n'y'a rien qui retarde normalement. On a eu le premier paiement en trois ou quatre versements, ç'a été long avant d'avoir le premier versement. On a trouvé ça bizarre. On commençait à trouver cela bizarre. Quand on a fait le deuxième décompte. C'était le même problème. Probablement qu'il n'y avait plus d'argent au compte, je ne sais pas comment ça marchait , a-t-il avancé.

Un paiement de près de 600 000 $ est toujours attendu. Ils ont une obligation certainement légale de nous payer parce qu'il y a le MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans ça, le ministère des Affaires municipales, tout ça. On pense quand même qu'on va être payé un jour ou l'autre. Mais c'est combien de temps? Le temps passe. On a des fournisseurs à payer. On essaye de payer les fournisseurs au pourcentage de ce qu'on a été payé nous autres aussi , a-t-il indiqué.

Le ministère en appui

Une équipe spécialisée en finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accompagne Desbiens, a confirmé la ministre Andrée Laforest. Mon équipe du MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation , la direction générale, va aider la municipalité de Desbiens à bien cadrer dans un programme du MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation . Honnêtement, on a plusieurs programmes, on a des sommes considérables, mais il faut que les municipalités fassent leur travail. Ce n'est pas à nous nécessairement de faire le travail des municipalités. Mais à ce moment-ci, Desbiens avait besoin d'aide. C'est notre direction générale qui va donner un coup de main pour Desbiens , a affirmé la députée caquiste de Chicoutimi.

La Ville de Desbiens a, pour sa part, décliné les demandes d'entrevues.

