Des espaces de travail collaboratif pour revitaliser le centre-ville de Winnipeg

Launch Coworking Space offre des espaces de travail collaboratif au Grain Exchange Building sur la rue Lombard, au centre-ville de Winnipeg.

Le président de l’entreprise, Jason Abbott, reconnaît que le quartier est plus calme qu’avant la pandémie, mais il croit que les espaces de co-travail feront partie de la conversation sur l’avenir du centre-ville de Winnipeg.

Selon M. Abbot, ces bureaux aideront les gens à échapper à la solitude causée par le travail à domicile.

Les gens qui vous entourent, c’est ce qui vous inspire à penser différemment. [Dans les espaces de co-travail], les gens vous aideront à trouver l'inspiration nécessaire pour faire [par exemple] cette vente supplémentaire. Vous n'obtenez pas cette inspiration de la part de votre chat à la maison. Une citation de :Jason Abbott, président de Launch Coworking Space

Un quart de l'achalandage prépandémique

Selon les zones d’amélioration commerciale (BIZ) du secteur du centre-ville de Winnipeg, 70 000 travailleurs à temps plein occupaient les bureaux et commerces du quartier avant la pandémie.

La zone d'amélioration commerciale du centre-ville, le Downtown Winnipeg BIZ, a commandé un sondage à la firme Probe Research. Environ un quart des personnes qui travaillaient au centre-ville avant la COVID-19 y reviennent maintenant tous les jours, selon les résultats.

Probe Research a mené un sondage pour le compte du Downtown BIZ entre le 7 et le 20 septembre 2021 et a enquêté auprès d’un échantillon aléatoire de 600 Winnipégois joints par téléphone cellulaire et ligne fixe. La marge d’erreur est de + ou - 4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Malgré ces chiffres, M. Abbott est optimiste. Il rappelle que l'intersection de l'avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg a été, depuis des décennies, au cœur des activités commerciales.

Avec les informations de Sam Samson