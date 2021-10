Le Musée canadien pour les droits de la personne veut faire connaître la purge LGBT

Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) de Winnipeg crée un nouveau conseil consultatif pour développer des expositions, des programmes publics et éducatifs et du contenu numérique sur la purge des personnes LGBTQ2+ survenue entre les années 1950 et 1990 au Canada.

Pendant cette période, l’orientation sexuelle de membres des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou encore de fonctionnaires fédéraux était considérée comme une menace à la sécurité nationale.

Afin de mieux faire connaître ce sombre pan de l’histoire, le MCDPMusée canadien pour les droits de la personne établit un partenariat avec le Fonds Purge LGBTQ.

À l’époque, on croyait que les gens LGBTQ2+ avaient des faiblesses de caractère. […] Je connais beaucoup de gens qui sont traumatisés à vie. Ils étaient très jeunes à l’époque. C’est très traumatisant quand on te dit que tu es une menace à la société. On te met à la porte, carrière terminée, il y en a qui sont devenus sans-abri , raconte le coprésident du conseil consultatif et membre du conseil d’administration du Fonds Purge LGBT, Douglas Elliott, lors d’un entretien à l’émission Le 6 à 9.

Le comité consultatif veut développer une exposition et des programmes de sensibilisation qui parlent de la purge LGBT dans le contexte plus large de la discrimination envers cette communauté dans l'histoire canadienne.

Ce comité compte 19 membres de partout au Canada, dont certains survivants de la purge.

Il souhaite aussi offrir des séances d'information auprès d'universitaires ou du grand public, par des événements en visioconférence pour parler des racines de la purge et de leurs effets à long terme.

Douglas Elliott indique que cette programmation virtuelle sera offerte dès 2022, et l’exposition permanente sur la purge au Musée canadien pour les droits de la personne devrait voir le jour en 2024. De plus, une exposition sera conçue pour voyager dans les musées à travers le Canada.

À écouter : Création d'un conseil consultatif sur la purge LGBT au MCDPMusée canadien pour les droits de la personne

Le gouvernement fédéral a reconnu les torts des purges en 2017 avec des excuses officielles. Un recours collectif contre le gouvernement a permis un règlement de 145 millions de dollars pour les victimes en 2018.

Douglas Elliott fait savoir que le Fonds Purge LGBT bénéficie d'un fonds de 25 millions de dollars avec lequel il compte commémorer la purge LGBT.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi