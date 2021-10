C’est la rentrée pour l’Assemblée législative du Yukon

La séance d’automne du parlement yukonnais s'est ouverte jeudi avec son lot de questions et de débats. Parmi les dossiers qui risquent de faire partie des débats : l'affaire des agressions à l'École Hidden Valley, le logement et l'adoption d'un budget supplémentaire.

Le gouvernement minoritaire mené par le chef du Parti libéral, Sandy Silver, ne tient qu'en raison d'une entente signée avec le Nouveau Parti démocratique.

La durée précise de la session sera connue dans quelques semaines puisque les trois partis doivent encore s'entendre sur le nombre de jours de séance.

L'éducation sera au cœur des débats, le leader de l'opposition officielle et chef du Parti du Yukon, Currie Dixon en a fait l'annonce d'emblée.

Il y a beaucoup de points à aborder, mais avant tout, pour nous, c’est la situation à l'École Hidden Valley. Une citation de :Currie Dixon, chef du Parti du Yukon

L'affaire d'agression sexuelle révélée cet été soulève de nombreuses questions et le Parti du Yukon veut des réponses et identifier les responsables. Il reproche au gouvernement de ne pas avoir répondu aux demandes du Parti à ce sujet.

La ministre est responsable de son ministère et dans ce cas en particulier, nous n’avons pas l’impression qu’il y a eu de réponse adéquate en matière de responsabilité de la ministre actuelle ou sa prédécesseure dans cette regrettable situation.

Les difficultés liées à l'embauche de personnel dans le secteur de l’éducation à tous les niveaux au territoire font aussi partie des points à aborder, selon Currie Dixon. Que ça soit au sujet d’Hidden Valley, du manque de personnel ou de la COVID-19, nous avons le sentiment que le gouvernement n’est pas assez préparé pour cette rentrée scolaire.

Il affirme et regrette que depuis la dernière élection, la plupart des mesures prises par le gouvernement sont dues à l’entente signée avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Yukon.

Son homologue du NPD du Yukon, Kate White, attend aussi plus de réponses concernant l’affaire d’Hidden Valley et les questions de l’embauche du personnel. Elle évoque aussi les questions de santé mentale et d'accès au service de santé, de dépendance, et la récurrente question de la crise du logement.

Concernant l’accord avec les Libéraux, elle réaffirme l’indépendance du parti.

L’entente engage le NPDNouveau Parti démocratique du Yukon à voter en faveur des Libéraux lors de vote de confiance comme ceux qui reposent sur la finance comme les budgets et budgets supplémentaires , explique-t-elle avant de réaffirmer qu’elle peut s’exprimer contre ces budgets et croyez-moi, je le fais sur tous les points sur lesquels je suis en désaccord.