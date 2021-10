Rencontre prévue entre la Nation Tk’emlups te Secwépemc et Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau et la Première Nation Tḱemlúps te Secwépemc vont se rencontrer « à la fin du mois », annonce la communauté située près du pensionnat pour Autochtones de Kamloop en Colombie-Britannique où des sépultures non identifiées ont été découvertes en mai dernier.

« L’attention de cette visite doit être portée sur les véritables enjeux de réconciliation, et non pas servir d’événement médiatique pour compenser l’absence de sa participation à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation », prévient-elle dans un communiqué.

Depuis plusieurs jours, Justin Trudeau est sous le feu de critiques pour être allé passer une journée en famille à Tofino, sur l’île de Vancouver, le 30 septembre dernier. Il a d'ailleurs présenté ses excuses à la chef Rosanne Casimir.

La découverte de sépultures non identifiés à Kamloops a profondément bouleversé le pays. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Deux invitations sans réponse

Le premier ministre n’a pas répondu à deux lettres de la Première Nation Tḱemlúps te Secwépemc l’invitant à prendre part aux activités de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

À regret, ces lettres sont restées sans réponses , écrit la communauté. L’absence de réponse à nos invitations est une insulte qui s’ajoute à celle de ne jamais avoir offert ses sympathies à notre communauté après qu’il ait pris connaissance de l’annonce [de la découverte] le 27 mai 2021.

Sans directement commenter le choix de Justin Trudeau de se rendre à Tofino le 30 septembre, la Nation Tḱemlúps te Secwépemc croit que la décision de ne pas accepter leur invitation est une occasion ratée [...] de pouvoir démontrer son dévouement aux survivants des pensionnats pour Autochtones et aux Le Estcwéý (les disparus).