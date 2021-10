Désolé, hors d’usage , a-t-on écrit sur toutes les pompes d’une station-service à côté de l’autoroute, à une heure de la capitale.

Ces petits écriteaux, qui font partie du quotidien des consommateurs britanniques depuis quelques semaines, sont l’illustration des interruptions dans les chaînes d’approvisionnement avec lesquelles le pays doit composer.

Les stations d'essence de l'Angleterre ont été vidées de leurs produits au désespoir des automobilistes. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

À l’origine de nombreux problèmes : une pénurie de camionneurs, dont l’absence complique l’alimentation des commerces en ressources et produits.

L'industrie du transport, qui évoque une tempête parfaite , estime qu’en raison des effets de la pandémie et du Brexit, il manque jusqu’à 100 000 de ces conducteurs de poids-lourds sur les routes du pays. Selon le professeur d’économie au King’s College de Londres, Jonathan Portes, cette pénurie s’explique effectivement par des délais dans les formations causés par la COVID-19, mais aussi par une limitation à la mobilité des travailleurs entraînée par le Brexit.

Depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne, le 1er janvier 2020, des visas sont requis pour les travailleurs venant du continent.

Beaucoup de gens sont rentrés à la maison pendant la pandémie. Cela n’avait rien à voir avec le Brexit. Mais maintenant, ils choisissent de ne pas revenir, et ça, c’est dû au Brexit. Une citation de :Jonathan Portes, professeur d’économie au King’s College de Londres

Jonathan Portes, professeur d’économie au King's College Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Le secteur du transport n’est pas le seul à devoir composer avec cette nouvelle réalité. Les abattoirs, qui dépendent beaucoup d’une main-d'œuvre venant d’Europe de l’Est, ont de la difficulté à fonctionner.

Ça crée un énorme problème, certains animaux s’accumulent dans les fermes , lance Simon Watchorne, producteur de porc de la région de Norwich, en parlant de l’impact de la pénurie d’employés dans les centres de transformation de la viande.

Nous avons perdu l’accès aux travailleurs venant d’Europe sur qui nous comptions depuis 15 ans pour nous aider à plumer les dindes du temps des fêtes , explique de son côté Paul Kelly, éleveur de dindes que nous avons rencontré dans l’une de ses fermes à Danbury, à l’est de Londres.

Pandémie et pénuries au Royaume-Uni Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pendant un certain temps, il a craint que cette pénurie de main-d'œuvre menace la production en vue de la saison la plus occupée de l’année.

Le gouvernement conservateur de Boris Johnson a finalement accepté d’octroyer au cours des prochaines semaines quelques milliers de visas à des travailleurs étrangers qui pourront participer au processus de transformation des dindes.

S’il estime que la mesure permettra de sauver la saison des fêtes, Paul Kelly explique que la pénurie aura tout de même des répercussions cette année.

En prévision du manque de main-d'œuvre, les producteurs britanniques ont prévu vendre 500 000 dindes de moins en 2021 qu'en 2020. Un an après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce sont donc des produits français ou néerlandais qui pourraient se retrouver sur la table de certains Anglais à Noël.

L’ironie est incroyable , lance Paul Kelly.

Des dindons en liberté Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’armée à la rescousse

Bien qu’il semble minimiser la portée des pénuries auxquelles le pays doit faire face, le gouvernement du premier ministre Boris Johnson a récemment annoncé quelques mesures pour contribuer au bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement.

En début de semaine, l’armée a été appelée en renfort pour alimenter en essence les stations-service que les problèmes d'approvisionnement, combinés à la panique des automobilistes, ont contribué à vider.

Des membres de l'armée britannique ont été déployés pour alimenter une station-service en essence. Photo : Reuters / HANNAH MCKAY

Outre les visas qui seront octroyés aux travailleurs du secteur de la volaille, Londres a annoncé que quelques milliers de permis de travail seront distribués à des camionneurs étrangers.

Vu le nombre de conducteurs de poids lourd dont le Royaume-Uni a besoin, ça ne réglera pas le problème, c’est peut-être un pansement , estime le professeur d’économie au King’s College Jonathan Portes.

Selon lui, les problèmes qui font aujourd’hui la manchette en Grande-Bretagne étaient prévisibles depuis un certain temps.

Le Brexit, ça veut dire Brexit, c’est-à-dire davantage de barrières commerciales et de barrières aux migrations entre le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Ce n’est pas une catastrophe, nous allons pouvoir continuer à commercer avec l’Europe, mais ce sera plus compliqué et plus coûteux , explique-t-il.

Des tablettes dégarnies, une réalité de plus en plus présente Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Par ailleurs, des représentants d’autres secteurs de l’économie britannique déplorent avoir été ignorés. Malgré les demandes formulées par les producteurs de porc et les restaurateurs, dont l’industrie repose aussi grandement sur les travailleurs venant du continent, aucun nouveau visa n’a été annoncé pour ces secteurs.

Nous devrons peut-être limiter nos activités en raison des problèmes de personnel , lance Charles Tyler, propriétaire du restaurant Paladar à Londres, qui explique que d’autres établissements de la capitale ont récemment été contraints de réduire leurs heures d’ouverture.

Pourquoi ne voient-ils pas la réalité? Franchement, on dirait qu’ils ont la tête dans le sable. Une citation de :Charles Tyler, propriétaire du restaurant Paladar

Quelles répercussions politiques pour Boris Johnson?

Comment le gouvernement britannique entend-il maîtriser la situation à long terme?

Le premier ministre Boris Johnson a donné une piste de réponse cette semaine à Manchester dans le cadre du congrès de sa formation politique, le Parti conservateur.

Affirmant que les difficultés actuelles étaient surtout attribuables à la croissance et la relance de l’économie , le chef du gouvernement a appelé à une transformation de l’économie britannique.

La réponse à ces problèmes (...) n’est pas d’avoir recours à une immigration non contrôlée et à de faibles salaires. Une citation de :Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni

Le premier ministre Boris Johnson pendant le congrès de son parti, à Manchester Photo : Reuters / TOBY MELVILLE

Selon Tristan de Bourbon-Parme, journaliste et auteur du livre Boris Johnson, un Européen contrarié, le premier ministre tente par ces propos de tourner la situation à son avantage.

Lui, il dit voilà, c'est un objectif voulu du Brexit, contrôler les frontières pour que les Européens ne viennent plus, et donc les salaires augmentent puisqu'il y a pénurie de main-d'œuvre , explique-t-il.

S’il semble favorisé par une opposition qui semble avoir de la difficulté à s’imposer dans le débat, Boris Johnson prend néanmoins un pari risqué, croit Tristan de Bourbon-Parme.

Tristan de Bourbon-Parme est auteur du livre "Boris Johnson, un Européen contrarié". Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

J’ai rencontré beaucoup de députés pendant le congrès qui m’ont affirmé : il nous faut absolument des preuves concrètes que le pays est en train de changer , explique-t-il.

Boris Johnson et ses troupes ont ainsi une fenêtre d’un peu plus de deux ans devant eux, puisque les prochaines élections parlementaires britanniques doivent se tenir au printemps 2024.

Certains, comme le restaurateur Charles Tyler, n’ont pas la patience d’attendre la transformation de l’économie que promet le premier ministre Johnson.

Il y a un problème maintenant et le gouvernement doit y répondre , lance-t-il.

En plus des difficultés de recrutement de personnel, le commerçant doit composer avec une hausse de sa facture d’électricité puisque, comme d’autres pays d’Europe, le Royaume-Uni fait face à une augmentation des prix de l’énergie.