Les publications d’un candidat mettent l’équipe Coderre dans l’embarras

J’ai appris de mon erreur et me suis engagé à être plus prudent , dit Dan Kraft, candidat à un poste de conseiller d'arrondissement dans le district Claude-Ryan.

Radio-Canada avait demandé des explications après avoir découvert certaines publications sur ses réseaux sociaux, dont le partage de contenu climatosceptique ou qui remettait en question la discrimination envers les Noirs.

Certains partages et commentaires sur mes réseaux sociaux ne représentent pas les valeurs d’Ensemble Montréal, je me suis excusé auprès du parti, dit M. Kraft. Je m’excuse également aux personnes qui ont été offensées par mes propos et j’ai retiré ces publications.

Ensemble Montréal a accepté ses excuses et maintient sa candidature dans l'arrondissement Outremont.

Ces publications du candidat d’Outremont ne reflètent aucunement les valeurs d’Ensemble Montréal. Nous avons pris acte de ses excuses, du fait qu'il a retiré ses propos, et sommes maintenant prêts à tourner la page. Une citation de :Ensemble Montréal

En 2019, Dan Kraft avait partagé sur Facebook une vidéo dont le titre anglais se traduit par La grande escroquerie du réchauffement climatique.

En 2020, sur Twitter, il avait interpellé le quotidien National Post à propos d’un article relatant l'arrestation d'un automobiliste noir à Ottawa. La police avait justifié l'arrestation par une plaque d’immatriculation expirée, alors qu’elle ne l’était pas. Est-ce parce que je suis noir? demandait la victime de l’erreur policière.

Dan Kraft commentait alors : Ce serait super de permettre aux policiers de faire leur travail en paix et en sécurité, plutôt que de monter en épingle des faux pas comme si c’était la norme. Pourquoi encourager la haine? Pour créer un titre, vendre plus de publicités et voir les villes brûler? Ce chauffeur et plusieurs autres recherchent simplement leurs 15 minutes de gloire. Merde.

Le candidat a aussi partagé dans le passé une vidéo remettant en question le racisme systémique et la discrimination envers les Noirs.

Au sujet de la réforme de la loi 101 et du projet de loi 96 sur le français, Dan Kraft a demandé sur Twitter si le gouvernement Legault voulait interdire de faire jouer la musique de Leonard Cohen dans les bâtiments publics et les centres d’appels.

Né au Brésil, Dan Kraft a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2014. Il est chargé de cours et doctorant en droit comparé à l’Université de Montréal.

En 2020, il a cofondé le parti Citoyens Outremont, auquel s'est associé Ensemble Montréal.