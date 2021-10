Diane Dallaire mise sur la jeunesse

Celle qui est devenue la première femme à la tête de la municipalité a dévoilé son intention de créer un Conseil jeunesse, qui se voudra un lieu d'échange avec les jeunes. Ce forum, qui s’inspirera des procédures et de la forme d'un conseil municipal, réunira des jeunes de 10 à 17 ans.

Je veux miser sur notre plus grande richesse, notre jeunesse. Je veux bâtir l’avenir de Rouyn-Noranda avec eux, je veux les entendre sur l’environnement et je veux surtout qu’ils puissent s’épanouir, peu importe leurs milieux , dit-elle.

Diane Dallaire compte aussi mettre sur pied la Fondation de la mairesse, pour aider les jeunes défavorisés, et promet d'y injecter 10 000 $ par année à titre personnel.

Plusieurs autres chantiers sont également dans la mire de la candidate.

L'enjeu de main-d'œuvre, l'enjeu de logement : on les connaît les constats, on doit arrêter de parler des constats et parler des actions que nous voulons mettre en place. On est en action. Pour l'attraction de la main-d'œuvre, on a confié un mandat au CLD, on mise sur l’immigration économique, on fait des représentations auprès des gouvernements et on va en faire encore. Les enjeux sont grands, il faut s’y attaquer tous en même temps , a ajouté Diane Dallaire.

Parmi les éléments qu’elle se félicite d’avoir mis sur pied, elle cite le Bureau du citoyen, qui reçoit les plaintes des citoyens et qui accompagne aussi les citoyens dans diverses démarches.