Au tour de Diffusion Saguenay de maintenir la distanciation sociale dans ses salles

Dès vendredi, il n'y aura plus de limite de spectateurs dans ces salles et plus de contraintes sur la distance, mais ceux-ci devront porter le masque

Le diffuseur a reçu des commentaires de détenteurs de billets qui ne seront pas à l'aise de se retrouver collés sur d'autres personnes.

On ajoute aussi que de toute façon, il ne se vend pas assez de billets pour faire salle comble.

Diffusion Saguenay a toutefois fait des représentations pour que le port du masque ne soit pas obligatoire lorsque la distance sociale est respectée dans les salles.

Avec le retour de ces mesures-là qui ont été annoncées la semaine dernière, c'est terminé, les téléphones ne sonnent plus, a révélé Claudine Bourdages, directrice programmation et marketing pour Diffusion Saguenay. C'est très important comme signal ce que la population nous envoie et ça c'est partout au Québec. On parle d'ici, mais c'est vraiment la même situation partout. Donc, c'est la raison pour laquelle on est allé envers le gouvernement pour dire : "Écoutez, on n'a plus de public". Quand même qu'on augmente les jauges, qu'on augmente et qu'on augmente et qu'on dit que c'est très sécuritaire, les gens ne sont pas prêts à être assis un à côté de l'autre et surtout porter un masque pendant deux heures quand on va voir un spectacle.

Ville d'Alma spectacles avait annoncé une décision semblable mercredi par le biais d'un message sur Facebook. Après avoir évalué vos réactions et les impacts d'un réaménagement des salles pour vous et notre équipe, nous avons finalement pris la décision de maintenir la distanciation de 1 mètre entre chaque bulle pour tous les spectacles attendus à la salle Michel-Côté et à la Boîte à Bleuets, et ce, jusqu'à Noël , a partagé le diffuseur.

Cette décision ne touche cependant la représentation de Broue du 23 octobre pour laquelle les billets avaient été mis en vente en novembre 2019.

Avec les informations de Louis Martineau