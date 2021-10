Le petit Festival de la chanson de Tadoussac démarre en grand

Ce rappel de l'édition principale du Festival est une façon de dire au revoir, à la prochaine au public, pour le faire patienter jusqu'à l'été prochain, expliquent les organisateurs.

Au programme, Fred Fortin, Laura Niquay, Pierre Flynn et plusieurs autres défileront sur scène.

Le directeur général du Festival, Julien Pinardon, explique ce que rappel est une façon de mettre l’accent sur le positif et offrir des moments inoubliables aux quelques chanceux et chanceuses qui seront de la fête .

On a le goût de finir cette saison en beauté. On veut offrir à notre communauté, au public et aux artistes l'occasion de célébrer une dernière fois avant que Tadoussac prenne son rythme hivernal.

Une citation de :Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac