Sept nouveaux cas de COVID-19 signalés jeudi à Terre-Neuve

Cinq ont été dépistés dans la région centrale de Terre-Neuve et deux dans la partie est de l’île.

Il y a jeudi 16 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées dans la province, deux de plus que la veille.

Une personne a quitté les soins intensifs, mais sept patients s’y trouvent toujours.

Le nombre de cas actifs connus des autorités provinciales de santé publique a diminué, passant jeudi de 132 à 118.

Le nombre de cas actifs dans la région centrale de Terre-Neuve — la plus touchée — est notamment passé de 112 à 96.

Trois regroupements de cas

Les responsables de la santé publique séparent en trois groupes les récents cas dans le centre de l’île de Terre-Neuve.

Ils identifient maintenant 89 cas liés à l’éclosion déclarée en septembre à Baie Verte, alors que 63 cas ont été décelés au total dans les communautés de Twillingate et New World Island.

Selon le nouveau bilan, 56 cas sont maintenant confirmés pour la grappe dans les communautés de Bishop’s Falls et Botwood.

Dans les dernières 24 heures, 1388 tests de dépistage ont été effectués, selon les données provinciales.

Action de grâces : les recommandations de la santé publique

À l’approche de l’Action de grâces, célébrée cette année le lundi 11 octobre au Canada, les responsables de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador recommandent fortement que les rassemblements à la maison se limitent à 20 personnes ou moins.

Cela permettra de garder le nombre de contacts par personne à un nombre raisonnable et préviendra une transmission incontrôlée du virus et de la COVID, indique jeudi le ministère provincial de la Santé et du Bien-être, dans un communiqué.

Deux régions de Terre-Neuve sont présentement à un niveau d’alerte relevé en raison d’un nombre plus élevé de cas de COVID-19, et la taille des rassemblements y est temporairement limitée.

Il s’agit de la péninsule de Baie Verte et de la zone qui comprend les communautés de Boyd’s Cove, New World Island et les îles de Twillingate. Pour ces régions, les membres d’un même foyer sont tenus de limiter leurs contacts proches aux 10 mêmes personnes.

Vaccination

D'après les plus récentes données provinciales sur la vaccination, publiées le 5 octobre, au moins 89 % des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 81 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.