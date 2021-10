Près d’un Canadien sur cinq a fait appel à l’aide alimentaire depuis mars 2020

L’étude de Deuxième Récolte  (Nouvelle fenêtre) , qui se décrit comme le plus grand organisme de secours alimentaire au Canada , est le fruit d’un partenariat avec Value Chain Management International (VCMI). Elle serait la première à recenser les plus de 61 000 organismes offrant du soutien alimentaire au pays en date de 2019.

Les organismes étudiés comprennent des organisations confessionnelles, des refuges pour sans-abri, des soupes populaires et d’autres services d’aide, mais aussi des institutions publiques comme des écoles et des bibliothèques.

Les organismes communautaires (et de culte) portent à bout de bras le réseau d’aide alimentaire d’urgence, mais n’arrivent pas à régler le problème d’insécurité alimentaire, parce que l’[insécurité alimentaire] est un résultat de la pauvreté , a réagi Anne Marie Aubert, coordonnatrice du conseil du Système alimentaire montréalais (SAM) par courriel.

C’est ahurissant de voir tous ces besoins et ce manque de soutien , a déclaré la directrice des opérations du Québec et du Nunavut chez Deuxième Récolte, Marie-José Mastromonaco, en entrevue téléphonique.

Outre le recensement des organismes, Deuxième Récolte a aussi sondé plus de 1500 d’entre eux pour en savoir plus sur leurs services et besoins. Les répondants rapportent que leurs besoins les plus criants relèvent du manque de financement et de denrées alimentaires, en particulier de denrées périssables comme les fruits et légumes et les protéines animales.

Les besoins ont augmenté avec la pandémie

Sans surprise, la pandémie de COVID-19 a été accompagnée d’une augmentation importante de la demande d’aide alimentaire, constate Deuxième Récolte. Les besoins totaux des organismes sont passés de plus de trois millions de tonnes de nourriture en 2019 à près de cinq millions de tonnes en 2021.

Évalués en dollars, ces besoins sont passés de plus de 21,5 milliards de dollars à un peu moins de 33 milliards, estime Deuxième Récolte.

Bien que la demande en denrées ait considérablement augmenté en comparaison avec ce qu’elle était avant la pandémie, les manques à gagner rapportés ont diminué , note cependant le rapport. À l’échelle nationale, on parle d’un manque à gagner qui est passé d’environ 145 000 tonnes de nourriture à un peu plus de 73 000 tonnes.

Cette situation est attribuable au soutien sans précédent qu’ont reçu les organismes communautaires à vocation alimentaire du public, des gouvernements et des entreprises commerciales , selon Deuxième Récolte.

La pandémie de COVID-19 a été accompagnée d’une augmentation importante de la demande d’aide alimentaire, selon Deuxième Récolte (archives). Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Mais toutes les régions n’ont pas été affectées également.

Le Québec est la seule région où l’estimation des manques à gagner pour 2021 est plus importante que celle de 2019 , peut-on lire dans l’étude, en partie parce que c’est la province où la demande a connu la plus forte hausse (89 %) suivant le début de la pandémie .

Et des intervenants craignent que l’expiration des diverses formes de soutien temporaire mises en place pendant la pandémie ne vienne exacerber le problème.

Mme Mastromonaco cite par exemple le Programme de récupération d’aliments excédentaires  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement fédéral, qui aide à la gestion et l’acheminement des surplus existants vers les organisations de lutte contre l’insécurité alimentaire .

C’est un programme qui devrait être permanent , insiste la directrice des opérations du Québec et du Nunavut chez Deuxième Récolte.

Un problème plus large

Énormément de choses doivent être faites pour remédier au problème, selon Mme Mastromonaco. Elle cite notamment de meilleures prestations sociales et l’accès à des logements abordables.

Les solutions passent aussi par des programmes structurants tels que les coupons pour acheter les produits frais dans les marchés et épiceries, ce qui favorise la consommation des aliments sains et évite la stigmatisation associée à l’aide alimentaire , ajoute Anne Marie Aubert.

Deuxième Récolte souligne également que le manque à gagner subsiste en dépit du fait qu’il y a suffisamment de nourriture pour combler les besoins de tous – et plus encore – au pays, mais qu’une part importante est gaspillée à tous les niveaux de la chaîne de production.

Tout comme Deuxième Récolte, la coordonnatrice du SAMSystème alimentaire montréalais en a contre le gaspillage alimentaire. Il faut s’attaquer à la norme sociale de l’abondance, selon laquelle il faut toujours que tous les produits soient disponibles en grand nombre , insiste-t-elle.