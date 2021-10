L’élection à Montréal n’est pas « un référendum sur ma personnalité », dit Coderre

Jeudi, en marge d’une conférence de presse sur les solutions que son parti prône pour relancer le centre-ville, Denis Coderre a assuré qu’il n’y a aucun problème au sein de son équipe et qu’il est faux de dire qu’il chercherait à se faire plus discret ces derniers jours.

Il n’y a pas de problème. Hier, j’ai fait trois arrondissements […] Je me promène partout. Je fais trois arrondissements par jour. Je fais juste ça, rencontrer des gens , a-t-il lancé, souriant et tiré à quatre épingles.

Au lieu de faire un référendum sur ma personnalité, je pense qu’on devrait regarder ce qu’on a fait pendant quatre ans. Peut-être qu’on [le parti de Valérie Plante] n’aurait pas eu besoin de présenter 250 engagements. Une citation de :Denis Coderre, candidat à la maire de Montréal

Or, dans un article publié mercredi sur Radio-Canada.ca, le journaliste Romain Schué faisait état de critiques entendues en coulisses au parti Ensemble Montréal concernant l’attitude adoptée par M. Coderre depuis quelque temps, qui fait craindre à certains de ses collaborateurs qu’il soit en train de refaire les erreurs qui ont conduit à sa défaite en 2017.

Il y a des gens qui écrivent des livres sur des partis politiques, il y en a d’autres qui font des articles. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais les laisser aller, c’est ma 12e campagne électorale , a relativisé le politicien, qui a aussi passé 25 années sur la scène fédérale, au sein du Parti libéral du Canada.

Je suis revenu parce que j’ai mal à Montréal. Moi, je veux parler des enjeux, a expliqué Denis Coderre. On a une ville qui est moins sécuritaire, on a une ville qui est sale, on a du monde qui ne se parle pas, on a une ville complètement sclérosée sur le plan administratif.

Je peux bien sourire tout le temps, pas de problème, mais à un moment donné… quand des papas et des mamans viennent me voir parce qu’ils ont peur de sortir [...] parce que ça a l’air que les gangs de rue tirent partout… On a un problème majeur dans cette métropole. Une citation de :Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal

En m’en venant ici tantôt, j’ai rencontré au moins six personnes juste en marchant. Les gens veulent du changement. La réalité, c’est que les gens veulent du changement , affirme le candidat d’Ensemble Montréal.

Hanté par une défaite difficile

Arrivé aux commandes de la Ville de Montréal en 2013, Denis Coderre avait dû céder la mairie à son adversaire Valérie Plante il y a quatre ans, au terme d’une campagne électorale bâclée où il avait pratiquement fait cavalier seul.

M. Coderre, qui soutient avoir changé et tiré les leçons de ses erreurs, est revenu dans la course à la mairie cette année en promettant plus d’écoute et de sensibilité envers son équipe et les électeurs.

Cependant, selon Anie Samson, son ex-bras droit et vice-présidente de son comité exécutif, M. Coderre serait en train de tomber dans le même piège en négligeant notamment de consulter ses conseillers et les membres de son équipe ou en multipliant les déclarations à l’emporte-pièce, parfois inexactes, qui l’ont obligé plus d'une fois à se rétracter ou à s’excuser.

Ça fait bien longtemps que je n’ai pas parlé à Anie. Je lui ai parlé une fois il y a quelques mois , a souligné l’ex-maire, sans montrer d’irritation à la suite des propos parfois durs de son ancienne collaboratrice à son égard.

Au dire de Mme Samson, quelque chose se serait brisé chez M. Coderre, qui aurait perdu ce pif qui faisait de lui un excellent politicien . L'homme n’aurait plus l’air d’avoir du plaisir à faire campagne, selon elle.

C’est triste, je sens un peu d’amertume dans son propos. Je l’aime bien, Anie, et elle a droit à ses opinions, mais ça ne reflète pas la réalité. Venez nous voir tous les jours quand on se promène sur le terrain , a déclaré Denis Coderre, sans s’attarder davantage aux critiques de Mme Samson.

Denis Coderre, qui dit compter sur un plan sérieux, a rappelé qu’il a entrepris un marathon, et non un sprint, lorsqu’il s’est lancé dans cette campagne pour la reconquête de la mairie de cette ville qu’il affirme aimer d’amour.