C.-B. : Restrictions sanitaires variables selon les régions pour l’Action de grâces

Des restrictions spécifiques pour les rassemblements sont en place dans les régions les plus touchées; celle de Fraser-Est, de l'intérieur et du Nord.

Dans la région Fraser-Est, qui inclut les villes d'Abbotsford, Chilliwack, Mission, Hope et Agassiz-Harrison, les rassemblements intérieurs de personnes non vaccinées sont limités à 5 participants et les rassemblements à l'extérieur de personnes non vaccinées sont limités à 10 participants.

La médecin en chef de la régie Fraser Health, Ingrid Tyler, explique qu’en plus du nombre élevé de cas de COVID-19, le taux de vaccination dans les communautés de la région Fraser-Est est très bas. Dans certains cas, en dessous de 70 %.

Dans cette même région, il n'y a pas de plafond du nombre de participants pour les rencontres à l'intérieur de gens vaccinés.

Pour les Britanno-Colombiens du Nord et de l'intérieur, les rassemblements intérieurs sont limités aux membres d'un ménage plus cinq visiteurs, peu importe leur statut vaccinal.

La Dre Bonnie Henry recommande à tous de se voir en petit groupe et de se rassembler avec des personnes vaccinées surtout si des personnes âgées, malades et de jeunes enfants sont présents aux festivités.

Ce sont les nombreux cas de COVID-19 dus au variant Delta et la saison de la grippe qui approche qui inquiètent les autorités.

Dans son bilan de mercredi, la Colombie-Britannique a signalé 9 morts de la COVID-19 et 752 nouveaux cas d'infection. Parmi les nouveaux cas, 39,5 % se trouvent dans la région du Fraser.

La médecin-hygiéniste en chef conseille également à tous de se faire vacciner contre la grippe.

D'après des informations d'Isabelle Raghem et de BC Today