Piratage des données : inquiétude des usagers de la STO

L’aide annoncée, mercredi, par la direction ne semble pas faire grand-chose pour les rassurer.

Des données personnelles de 2700 employés, actuels et anciens, de la STOSociété de transport de l'Outaouais , et celles de dizaines de milliers d'usagers ont été compromises dans la cyberattaque dont l'organisation a été victime au début du mois de septembre.

La STOSociété de transport de l'Outaouais va offrir à ceux touchés par l’attaque, un service de surveillance de crédit et de protection contre le vol d'identité.

Pour l'instant, sur environ 160 000 comptes clients de la STOSociété de transport de l'Outaouais , près de 80 000 d'entre eux contiennent des données personnelles sensibles telles que des adresses, noms et dates de naissance, qui ont été compromises dans l'attaque informatique.

Toutefois, aucune information bancaire ne se trouve dans les données piratées, avance la STOSociété de transport de l'Outaouais .

Là, ils ont commencé par les prénoms et la date de naissance, et peut-être ils vont aller plus loin, comme la carte bancaire , s’inquiète Mina Tami.

C'est certain que c'est plate, mais on n’a pas beaucoup d'options , soutient Thomas Lacroix. Ça aurait été mieux si ça avait été plus sécurisé, mais c'est l'Internet, c’est difficile de tout sécuriser parfaitement.

Jacob Prévaut lui se dit heureux de l’aide offerte par la STOSociété de transport de l'Outaouais en matière de surveillance de crédit, mais a des doutes. Oui, ça rassure un peu plus, mais s'ils connaissent votre nom [...] beaucoup d'informations peuvent être trouvées.

L'entrepreneur et spécialiste en question de cybersécurité, Antoine Normand, de la firme IN-Sec-M, croit qu'il y a des risques. Surtout pour les usagers qui ont la mauvaise habitude d'utiliser le même mot de passe partout .

Antoine Normand, président d’In-Sec-M et PDG de BlueBear, LES soutient que la STO a pris la bonne décision en offrant un service de surveillance de crédit aux gens touchés par le piratage de données. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Moi, ce que je dirais qui est le plus important : si vous avez un compte sur le système de la STOSociété de transport de l'Outaouais , avec un nom d'usagers, puis un mot de passe, il faut que vous alliez absolument changer le mot de passe dans tous les autres systèmes où vous utilisez le même mot de passe. Une citation de :Antoine Normand, président, In-Sec-M

M. Normand soutient cependant que la STOSociété de transport de l'Outaouais a prit la bonne décision en offrant un service de surveillance de crédit.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Patrick Leclerc, directeur général de la STOSociété de transport de l'Outaouais , dit tout faire pour limiter l'impact de la fuite.

On est à organiser la logistique, et les codes d’activations pour les données de nos employés. Les équipes sont à pied d'œuvre , explique M. Leclerc. On met vraiment les bouchées doubles pour pouvoir offrir le service le plus rapidement possible.

Il n’a pas été en mesure de prédire combien cette attaque va coûter au transporteur.

C’est encore trop top pour le dire. On fait l'analyse , précise-t-il. Cela fait plus d’un mois qu’on gère la situation. L’attaque a été tellement pernicieuse, on en aura pour des mois pour rétablir les systèmes. On en est encore dans l’analyse.

Le syndicat qui représente certains des 2700 employés touchés eux aussi par l'attaque informatique estime que la STOSociété de transport de l'Outaouais devrait faire plus et garantir le soutien complet de ses employés qui subiront les conséquences de ce piratage.

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le service de surveillance de crédit serait insuffisant si un vol d'identité venait à se concrétiser après la cyberattaque.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et de Stéphane Leclerc