Débat sur l’aspect écologique du 3e lien

Repensons Lévis souhaite tout de même que le projet soit modifié, pour y inclure une sortie directe au pôle Desjardins. Le chef croit que la connexion plus directe avec le transport en commun rendrait le projet encore plus vert.

Elhadji Mamadou Diarra se porte candidat à la mairie de Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Reproches à Lehouillier

Le chef reproche au maire Lehouillier de ne pas avoir défendu suffisamment les intérêts des usagers du transport en commun.

Faire une sortie pour aller sur l'autoroute, les usagers du transport en commun ne vont pas l'utiliser nécessairement. On veut qu'il y ait une sortie en plein coeur de Lévis pour que les piétons puissent l'utiliser , affirme Elhadji Mamadou Diarra.

Gilles Lehouillier rappelle que les sorties du tunnel sont toujours à l’étude. Il estime aussi que la desserte directe du pôle Desjardins, par le 3e lien, n’est pas essentielle.

On va déjà avoir nos voies réservées sur Guillaume-Couture et on va avoir un réseau de transport parfaitement intégré qui va amener les gens au stationnement incitatif pour prendre le tunnel , explique-t-il.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier lors de l'annonce sur le tunnel Québec-Lévis. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Réduction des GES

Gilles Lehouillier continue de clamer pour sa part que le 3e lien contribuera à réduire les bouchons de circulation et la longueur des trajets pour les camions de transport.

Il est d’avis que le tunnel va ainsi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

On veut boucler le réseau pour éliminer les files d'attente quand même importantes constatées sur plusieurs dizaines de kilomètres. L'industrie du camionnage, c'est 25% de tous les transports sur le pont Pierre-Laporte , souligne-t-il.

Pas d'étalement urbain

Le maire sortant rejette l’idée que la construction d’un tunnel sous le fleuve contribuerait à l’étalement urbain, tant à Lévis que dans les municipalités voisines.

Le chef de Lévis Force 10 est du même avis. C'est un faux sujet quand on parle d'étalement urbain à Lévis. Le périmètre d'urbanisation est clairement défini. Dans des MRC avoisinantes, le gouvernement est extrêmement exigeant au niveau de la Loi sur la protection du territoire agricole.

Boulet de 10 milliards

Ces arguments sont loin de convaincre le chef parlementaire de Québec Solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois affirme que le 3e lien est un projet polluant, dépassé et même gênant pour le Québec.

Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il demande à François Legault d'abandonner le projet avec de se rendre, en novembre, à la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques.

Il va se présenter avec un boulet de 10 milliards accroché à ses pieds. François Legault n'aura aucune crédibilité climatique devant les leaders du monde entier tant et aussi longtemps qu'il va s'entêter à défendre son projet de 3e lien , lance Gabriel Nadeau-Dubois.

François Legault n’a pas l’intention d’accéder à cette requête. Il a l’appui de Gilles Lehouillier.