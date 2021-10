Québec outille les élus municipaux contre l’intimidation et le harcèlement en ligne

La ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest, instaure 11 mesures pour contrer l'intimidation et le harcèlement en ligne des élus municipaux et inciter la population à faire « une utilisation saine des médias sociaux ».

On est là pour vous, on a un plan et, oui, on va vous protéger , a affirmé la ministre Andrée Laforest à l'intention des candidats municipaux en lice pour le scrutin du 7 novembre prochain.

En entrevue sur ICI Première, jeudi, la ministre Laforest a dit qu'un tel plan d'action gouvernemental pour accompagner les élus sur les médias sociaux, ça ne s'est jamais vu . Un webinaire, organisé mercredi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), a par ailleurs rassemblé 2400 personnes. Il s'agissait principalement de représentants de la scène municipale, qui ont pris connaissance des mesures très concrètes contenues dans ce plan.

Durant la pandémie, je voyais ce qui se disait parfois sur les réseaux sociaux à la suite de certains articles de journaux [...], a expliqué Mme Laforest, et je voulais vraiment donner un coup de barre avec un plan pour lutter contre l'intimidation.

Le plan de Québec se décline en trois volets – sensibilisation, formation et outils, veille et bonnes pratiques – et vise à informer candidats et élus municipaux des écueils à éviter sur Facebook, Twitter et autres plateformes.

C'est important de faire connaître aux élus quels sont leurs droits et à qui ils peuvent s'adresser si ça ne va pas bien , explique la ministre des Affaires municipales.

Oui, on doit répondre sur les médias sociaux, mais comment répondre aux citoyens qui nous passent des commentaires négatifs, ou haineux, ou qui ont des propos vexatoires sur Facebook? Une citation de :Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, en entrevue à Tout un matin

Une publicité du MAMH sera diffusée pour sensibiliser la population à l'importance de la civilité et du respect dans les échanges avec les personnes élues et les employées et employés municipaux [...] , peut-on lire dans le plan d'action.

Cela inclut ce qui se passe durant les séances tenues par les conseils municipaux, dit Andrée Laforest : Maintenant, ce sera encadré; on va dire aux candidats, maires ou mairesses, et aux conseillers comment ça doit se passer dans un conseil municipal.

Il va y avoir un protocole durant le conseil municipal et les citoyens pourront voir le conseil municipal directement ou le lendemain, [mais] c'est pas les 200 personnes qui y assistent qui vont pouvoir filmer. Une citation de :Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, en entrevue à Tout un matin

L'UMQ satisfaite du plan de Québec

La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie était le thème de la campagne menée en janvier dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Le but était de lutter contre l'intimidation, mais aussi contre la dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités .

Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé, s'inquiète de ce qui se passe au Québec et plus précisément à Saint-Joseph-du-Lac. Dans cette municipalité des Basses-Laurentides, la division criminelle de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes enquête sur l’incendie du véhicule d'une conseillère municipale, un événement survenu le 20 septembre dernier.

Là, ça a atteint un sommet qui n'a aucun sens, s'est-il indigné à ICI RDI, jeudi. On a le droit à la liberté d'expression, mais [...] quand ça atteint la limite de l'acte criminel, ça ne fonctionne pas.

M. Côté salue le plan mis au point par Québec et rappelle que le gouvernement fédéral avait dans ses cartons un projet de loi pour encadrer des plateformes comme Facebook et Twitter et le contenu qui y est partagé. Fin juillet, Ottawa avait mené des consultations publiques à cet effet, mais les élections fédérales sont venues interrompre le processus.

Selon Daniel Côté, tous les ordres de gouvernement peuvent mettre en place des moyens pour contrer cette vague d'intimidation qui avait atteint son apogée lors de la grande période de confinement au Québec , l'an dernier.

Il y a diverses façons pour un élu de lutter contre les messages haineux, dit M. Côté : Ça peut être aussi simple que d'apprendre à bannir les trolls sur nos médias sociaux [...] ou de prendre le temps de digérer un message haineux qu'on a reçu avant de lui répondre.

Signalements à la police

La Sûreté du Québec (SQ) s'est dotée d'un plan de lutte contre l'intimidation des élus et des gestionnaires municipaux sur le territoire qu'elle dessert. Le plan vise notamment à recenser les actes d'intimidation et de violence pour dresser un portrait du phénomène.

Ainsi, en 2019, la SQ a retenu 16 signalements de menaces en ligne proférées contre des élus de l'Assemblée nationale. En 2020, ce nombre est passé à 286. Au moment de la rédaction de ces lignes, les statistiques concernant les élus municipaux n'étaient pas accessibles.