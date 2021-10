Vaccination : plus de 80 employés des hôpitaux de Windsor renvoyés

Plus de 80 membres du personnel des hôpitaux de Windsor ont officiellement été renvoyés ou ont perdu leurs privilèges hospitaliers parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre la COVID-19.

Il y a deux semaines, 147 employés de l'Hôpital régional de Windsor et 32 de l'hôpital Hôtel-Dieu Grâce avaient été suspendus sans salaire. Ils avaient jusqu'à jeudi pour se conformer à la politique de vaccination ou présenter une exemption.

Nous devons, individuellement et collectivement, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser le risque de propagation de la COVID-19. Se faire vacciner et suivre les mesures de santé publique sont deux facteurs clés qui réduisent le risque, en particulier dans un environnement où nous soignons de nombreux patients immunodéprimés , indique le Dr Wassim Saad, chef du personnel de l'hôpital, dans un communiqué.

En date de jeudi, 57 employés et six professionnels de l'hôpital régional ne s'étaient toujours pas conformés à la politique de vaccination. Sur ce nombre, 32 sont considérés comme du personnel soignant.L'hôpital précise que 98,5 % des employés et du personnel professionnel sont toutefois entièrement vaccinés.

Aucune de ces personnes qui quittent cet établissement n'aura d'impact sur la manière dont les soins sont dispensés dans cet établissement , confirme par ailleurs David Musyj, PDG de l'Hôpital régional de Windsor.

De son côté, l'hôpital Hôtel-Dieu Grâce a annoncé jeudi que 24 de ses employés qui ne se sont pas conformés à la politique de vaccination seront licenciés, 19 sont considérés comme du personnel soignant.

Deux membres du personnel professionnels - y compris des médecins - perdront leurs privilèges à l'hôpital.

Cinq employés ont par ailleurs présenté des exemptions. Ces personnes devront subir des tests de dépistage réguliers.Dans l'ensemble, 98 % des employés de l'Hôtel-Dieu Grâce et 98 % du personnel professionnel sont vaccinés.

Dans les deux établissements hospitaliers, le personnel professionnel n'est techniquement pas employé par l'hôpital, ce sera donc au conseil d'administration des deux endroits de décider leur sort.

Une politique de vaccination régionale

Cinq hôpitaux du Sud-Ouest ont mis en place une politique similaire.

En date de lundi, 14 employés de l'hôpital Erie Shores HealthCare de Leamington n'étaient pas en conformité avec les directives de l'établissement concernant la vaccination contre la COVDI-19. Deux ont été renvoyés et une douzaine ont été placés en congé sans solde de deux semaines.

Ailleurs, le personnel de l'Alliance pour la santé de Chatham-Kent et l'hôpital Bluewater à Sarnia a jusqu'au 31 octobre pour se faire vacciner.