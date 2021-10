Un an après la mort d’Anthony Aust, la communauté se rassemble à Ottawa

Il y a un an, Anthony Aust perdait la vie en chutant lors de l’irruption d’agents de l’unité tactique du Service de police d'Ottawa (SPO) dans sa résidence. Jeudi, la communauté s’est rassemblée et a marché pour commémorer la vie du jeune homme de 23 ans.

Le matin du 7 octobre 2020, des policiers se sont présentés au 12e étage d’un immeuble du croissant Jasmine avec un mandat de perquisition, à la recherche d’une arme de poing et de preuves de trafic de drogue.

La porte d’entrée a été ouverte de force, et une grenade assourdissante produisant de la fumée a été utilisée. Des agents de l’unité tactique sont entrés dans l’appartement, munis de fusils semi-automatiques.

Ils ont trouvé, dans l’une des chambres, la moustiquaire d’une fenêtre ouverte. Douze étages plus bas, Anthony Aust était au sol.

Environ trente personnes étaient réunies, jeudi matin, à l’endroit où le jeune homme est décédé, dans le cadre de l’événement organisé par la Coalition de la diaspora noire d’Ottawa et l’organisme Criminalization and Punishment Education Project (CPEP), demandant justice pour toutes les familles touchées par la violence policière.

La mère et le beau-père de la victime, qui faisaient partie du lot, souhaitent que les familles et les communautés noires, autochtones et racisées cessent d’être ciblées par la police.

Alors que le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales, Joseph Martino, a tranché que les policiers du SPOService de police d'Ottawa présents le jour de la mort d’Anthony Aust ne feront pas l’objet d'accusations, les organisateurs affirment que la justice n’a pas été rendue dans [ce dossier] .

Souheil Benslimane, membre de CPEP, a pris la parole jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

On veut que la police disparaisse de nos communautés et de nos rues. […] On veut aussi que la Ville d’Ottawa purge toutes ses pratiques qui ciblent des gens qui sont racisés , explique Souheil Benslimane, membre de CPEPCriminalization and Punishment Education Project .

On veut aussi que la Ville, tout de suite, fasse un moratoire. On ne veut plus d’expansion policière dans nos communautés , ajoute-t-il.

M. Benslimane souhaite que le budget du SPOService de police d'Ottawa soit maintenu au niveau de l’année précédente, et qu’il soit systématiquement réduit.

Ils ne sont pas là pour nous garder sains et saufs , croit-il. Il n’y a pas d’amélioration. […] Ils sont encore en train de mettre des gens en prison ici. Ils sont en train d’aller dans les refuges et ciblent les gens qui n’ont pas de maison.

La solution, selon lui, serait davantage d’investissements dans les communautés. On a besoin de santé mentale, on a besoin d’éducation pour nos enfants, on a besoin de plus de ressources pour qu’on puisse bâtir une société de support et encourageante, mais on ne peut pas le faire sous ce système.

Avec les informations de Christian Milette