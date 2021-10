COVID-19 : 7 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec ces nouvelles données, on dénombre désormais 40 cas actifs de COVID-19 sur le territoire régional, soit cinq cas de plus que mercredi. Le secteur de Jonquière détient la plus grande concentration de personnes infectées en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le nombre d’hospitalisations est aussi à la hausse. On compte quatre hospitalisations régulières et un patient traité aux soins intensifs en raison du coronavirus.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) fait état de cinq éclosions en cours sur son territoire.

Dans la province, la santé publique recense 624 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès de plus. Trois hospitalisations ont aussi alourdi le bilan dans les 24 dernières heures.