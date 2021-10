COVID-19 : des élèves du primaire en isolement préventif en Abitibi

Selon les dernières données, huit nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés. La MRC d’Abitibi compte six nouveaux cas et deux autres s’ajoutent au bilan de la Vallée-de-l’Or et de Rouyn-Noranda.

Des 11 cas actifs de COVID-19 dans la région, huit se trouvent dans la MRC d’Abitibi.

Des classes temporairement fermées

Des personnes ayant été infectées par le virus ont fréquenté deux écoles primaires pendant leur période de contagiosité, selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le Centre de services scolaire Harricana confirme que des cas de COVID-19 touchent quatre classes de l’école Saint-Marc–La Corne.

Une centaine d’élèves de Saint-Marc-de-Figuery et de La Corne fréquente l’établissement scolaire qui regroupe l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes.

Les élèves de quatre classes des deux bâtiments et des membres du personnel doivent s’isoler et passer un test de dépistage de la COVID-19.

L’école demeure ouverte. La santé publique précise que les élèves qui auront reçu un résultat négatif pourront retourner à l’école s’ils ne présentent pas de symptôme. Ils devront porter un masque en tout temps, même en classe, jusqu’à ce que la santé publique lève cette mesure.