Après Montréal, Toronto et Bogota, l’entreprise Folks s’installe à Saguenay

La firme a l’intention d’embaucher jusqu'à 75 personnes à Saguenay, dont une vingtaine dans les 12 premiers mois.

Les investissements représentent entre 1 et 2 millions de dollars pour la première année, jusqu'à 6 millions lorsque l'entreprise fonctionnera à son plein potentiel. Elle veut profiter de la demande croissante pour les effets visuels à l’heure où les plateformes de diffusion en ligne dominent le marché.

Les bureaux seront situés sur la rue Racine, dans l’immeuble qui abritait les anciens locaux de Caïn Lamarre, inoccupés depuis environ 30 ans.

Retour aux sources

L’un des cofondateurs de la compagnie, Sébastien Bergeron, est originaire d’Alma et a étudié en Arts et technologie des médias (ATM) à Jonquière. Il tenait à ce qu’une succursale voit le jour dans sa région natale. Il est convaincu qu’il y aura suffisamment de main-d'œuvre spécialisée pour pourvoir tous les postes, surtout que l'entreprise souhaite former son propre personnel au fur et à mesure, principalement en collaboration avec le volet postproduction du Cégep de Jonquière.

Aujourd’hui, les conditions idéales sont réunies, ce qui nous permettra d’offrir la possibilité d’évoluer dans cet univers tout en bénéficiant d’une qualité de vie régionale aux travailleurs et travailleuses du domaine des effets spéciaux. Une citation de :Sébastien Bergeron, cofondateur, Folks

Fondé en 2012, Folks compte déjà près de 300 employés à plein temps dans ses bureaux de Montréal, Toronto et Bogota en Colombie. Au fil des ans, l’équipe a notamment collaboré à des productions hollywoodiennes d’importance.

Les studios Folks ont collaboré à de nombreuses productions d'envergure au cinéma et à la télévision. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Une conférence de presse pour officialiser la venue de l’entreprise avait lieu jeudi matin.

Le directeur général du Cégep de Jonquière, Raynald Thibault, se réjouit de l’arrivée de cette nouvelle entreprise, y voyant des perspectives intéressantes pour les diplômés du collège et les stagiaires qui évoluent dans ce domaine.

Quant au directeur de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, il a précisé que Folks bénéficiera d'une subvention de 100 000 $. Il indique qu’outre la qualité de vie à Saguenay, c'est le volet de la formation continue des employés qui a été l'élément déclencheur pour convaincre l'entreprise de s'installer dans la région.

Folks n’est pas le seul joueur de l’industrie numérique à avoir choisi d’ouvrir des bureaux à Saguenay. Rappelons qu’Ubisoft, le géant du jeu vidéo, a fait le même choix en 2019 en ouvrant des studios sur la rue Racine à Chicoutimi.

