Mesures coupe-circuits : le ministre Dominic Cardy s’excuse

M. Cardy a été invité comme porte-parole du gouvernement provincial à l'émission La matinale jeudi.

Il a reconnu que les nouvelles mesures sanitaires, surtout celles qui interdisent les rassemblements familiaux durant le long week-end, sont difficiles à digérer pour les Néo-Brunswickois.

Je donne mes mille excuses. Ce n’est pas quelque chose qu’on voulait faire, mais en même temps, je crois que tout le monde est d’accord qu’on a besoin de protéger l’intégrité de notre système de santé , a-t-il déclaré.

Les mesures coupe-circuits annoncées cette semaine s'enclenchent pour mettre fin aux records d’hospitalisation et de nouveaux cas de la maladie que la province enregistre presque quotidiennement depuis deux semaines.

Je suis désolé. J’ai donné toutes mes excuses à la population du Nouveau-Brunswick pour ce que nous avons vécu dans les dernières semaines. Une citation de :Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

La bataille n’est néanmoins pas gagnée et elle sera longue, pense le ministre. Ce n’est plus, selon lui, une question de semaines ou de mois, mais bien d’années, et ce, malgré les restrictions.

On va encore avoir des éclosions parce que dans le temps de la COVID-19, c'est comme ça. On a encore aussi des gens qui sont déterminés à éviter les règles et c’est pour ça qu’on a vu ce qui est arrivé ces dernières semaines. C’est un petit groupe de la population. Ils sont moins de 20 % et ils sont entrain de partager le virus ici et là , a avancé M. Cardy.

Avec ces nouvelles mesures, Dominic Cardy affirme que le gouvernement de Blaine Higgs veut lancer un message clair. Il s’agit, selon lui, d’un sacrifice que tout le monde doit faire cette fin de semaine.

Aujourd’hui, ça peut sembler comme quelque chose qui est trop extrême, mais s’il vous plaît, il faut prendre ça au sérieux , a-t-il conclu.

Avec des informations de La matinale d'ICI Acadie