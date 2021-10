Trafic de drogue par bateau, en voiture et en personne au Cap-Breton

Il s’agit de livraisons de cocaïne pure qui sont divisées en quantités moindres pour faire l’objet d’un trafic, souligne-t-il.

Le moyen le plus courant pour transporter cette drogue est par la route, de Halifax à Sydney, indique M. Campbell.

De plus, les traversiers de la société Marine Atlantique qui font la navette entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve transportent environ 300 000 passagers par année. Il serait naïf de croire que les véhicules récréatifs, les camions-remorques et les conteneurs transportés sur ces navires ne contiennent pas une certaine quantité de produits qui font l’objet d’un trafic, comme le tabac, la cocaïne, le cannabis, les armes à feu, estime John Campbell.

D’importantes saisies de drogues ces dernières années

Plusieurs importantes saisies de cocaïne ont été annoncées au Cap-Breton durant les 20 dernières années. En 2004, les autorités ont saisi dans un bateau ancré à Sydney une quantité de cocaïne dont la valeur sur le marché noir était estimée à 10 millions de dollars.

En 2010, les policiers ont trouvé de la cocaïne valant 1,4 million de dollars dans le sac à dos d’un voyageur de Winnipeg qui tentait de monter à bord d’un traversier de Marine Atlantique à Sydney. À ce moment, la police régionale disait qu’il s’agissait de l’une des plus importantes saisies de son histoire.

Toujours en 2010, pour la première fois, des accusations en matière de crime organisé ont été portées contre quelqu’un dans la Municipalité régionale du Cap-Breton. Seize personnes ont été accusées de faire partie d’un réseau de trafiquants.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La police régionale du Cap-Breton a saisi dans deux résidences à Sydney en juin 2021 des drogues d’une valeur estimée à 200 000 $, dont de la cocaïne et des médicaments d’ordonnance. Photo : Police régionale du Cap-Breton

En 2016, des agents de sécurité ont découvert 2 kg de cocaïne dans la valise d’un voyageur ontarien au terminal du traversier à Sydney lors d’une vérification effectuée au hasard. Par la suite, un juge a déterminé que l'examen de sa valise violait ses droits et qu’il ne savait vraisemblablement pas qu’il avait le droit de refuser cette fouille. L’accusation en matière de trafic de drogue portée contre cet homme a été abandonnée.

L’année suivante, en 2017, la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse a annoncé les résultats d’une enquête internationale entreprise au Cap-Breton et nommée opération Halfpenny . L’enquête menée pendant deux ans a révélé un complot pour importer au Canada plus d’une tonne de cocaïne provenant de la Colombie. Trois résidents du Cap-Breton, entre autres, ont été accusés de trafic de cocaïne. Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , la drogue était destinée au marché noir en Nouvelle-Écosse et dans d’autres provinces canadiennes.

De petits ports attirants pour les trafiquants

Des petits ports comme celui de Sydney peuvent être attirants pour les trafiquants de drogues. Les provinces de l’Atlantique ne représentent pas un grand marché pour les trafiquants, mais elles constituent un point d’entrée important pour la cocaïne provenant de la Colombie ou du Mexique, explique un criminologue de l’Université St. Mary's à Halifax, Stephen Schneider.

Stephen Schneider, qui étudie le crime organisé depuis la fin des années 1980, affirme que de grandes quantités de cocaïne sont expédiées au Canada par deux moyens. Elles arrivent par la route en traversant la frontière canado-américaine ou par les ports dans des conteneurs.

Stephen Schneider est professeur agrégé de criminologie à l’Université St. Mary's à Halifax. Photo : Gracieuseté

Quant aux traversiers, M. Schneider dit que les malfaiteurs les considèrent comme étant un moyen de transport avec lequel il est plus facile de contourner les forces de l’ordre et d’éviter les vérifications. Il y a beaucoup moins de mesures de sécurité à bord des traversiers en général, qu’il s’agisse de ceux de Marine Atlantique ou ceux d’autres entreprises, selon le criminologue.

Ni la société Marine Atlantique ni le ministère des Transports du Canada qui est responsable des règles de sécurité en ce domaine n’ont accordé d’entrevue à ce sujet.

Un porte-parole de Marine Atlantique, Darrell Mercer, a produit une déclaration dans laquelle il explique que la société de la Couronne effectue des vérifications au hasard dans ses installations. Toute activité illégale est signalée aux autorités compétentes aux fins d’un suivi et d’une enquête, précise-t-il.

Une bataille perdue d’avance pour les autorités

Quant à faire cesser le trafic de drogues au Canada, Stephen Schneider affirme que les autorités mènent une bataille perdue d’avance parce qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour vérifier la présence possible de drogue dans tous les conteneurs débarqués dans les ports.

Stephen Schneider affirme que l’on peut consacrer à des enquêtes des années de travail et des millions de dollars pour démanteler une organisation criminelle. Mais d'autres sont ensuite créées afin de la remplacer, dit-il.

Selon lui, le meilleur investissement que les gouvernements peuvent faire pour lutter contre le trafic de drogues est de réduire la demande pour ces produits en augmentant les ressources du système de santé physique et mentale et des services d’aide en matière de toxicomanie.

Nous gagnons quelques batailles, mais généralement nous perdons la guerre contre le trafic de drogues et le crime organisé , affirme M. Schneider. Il dit que le seul espoir réel est de minimiser les dégâts, mais il reconnaît que c’est aussi extrêmement difficile à faire.