COVID-19 : septembre au troisième rang des mois les plus mortels en Saskatchewan

Parmi les 72 morts qui avaient été déclarés positifs au virus, 35 n’étaient pas vaccinés.

Selon le gouvernement, près de 88 % des personnes admises aux soins intensifs le mois dernier n'étaient pas immunisées, ou ont été déclarées positives trois semaines après avoir reçu leur première dose.

Cependant, octobre pourrait occuper le deuxième rang des mois les plus mortels, puisque 38 décès ont été signalés au cours des six premiers jours du mois, soit plus que les 35 pertes combinées en juillet et août.

Mercredi, la province a enregistré un autre record du nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs.

Il y a 356 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 en Saskatchewan, dont 76 patients dans les services de soins intensifs.

Cela représente 16 hospitalisations supplémentaires et 3 patients de plus aux soins intensifs, comparativement au record établi la veille.

Au cours des deux derniers jours, la province a signalé 17 décès, portant à 733 le nombre total de morts depuis le début de la pandémie.

En moins de 3 mois, depuis la levée des restrictions sanitaires le 11 juillet, les autorités ont signalé 160 décès, soit 7 de plus que le nombre de morts en 2020.

Les maladies transmissibles comme la COVID-19 sont opportunistes : elles se propagent parmi les populations sous-vaccinées et non vaccinées. Une transmission accrue dans la communauté entraîne une augmentation du nombre d'infections , déclare le ministère de la Santé dans un communiqué.

Avec les informations de Adam Hunter