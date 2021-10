Vitalité et Horizon interdisent les visites dans tous les hôpitaux au N.-B.

Par communiqués, les réseaux de santé Vitalité et Horizon annoncent que les visites dans tous les hôpitaux de la province sont temporairement interdites à compter de vendredi, à 14 h, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les réseaux de santé indiquent avoir pris cette décision en raison de l’augmentation continue du nombre de cas de COVID-19. « Il s’agit d’une façon de diminuer l’achalandage dans nos établissements et ainsi mieux gérer les risques de propagation du virus », affirme la présidente-directrice générale du réseau de santé Vitalité, France Desrosiers.

Des exceptions sont possibles, notamment pour les patients qui ont droit à une personne de soutien désignée (PSD) des soins palliatifs, pédiatriques, pédopsychiatriques, obstétriques, des soins intensifs et pour les patients qui reçoivent l’aide médicale à mourir.

Pénurie de médecins à Saint-Quentin et Sainte-Anne-de-Kent

Une fois de plus, le réseau de santé Vitalité demande de réduire l’achalandage durant la nuit aux services d’urgence de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin et à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent. Cette fois-ci, on annonce une pénurie de médecins.

Selon un communiqué, il s'agit d’une mesure temporaire occasionnée par un manque de personnel médical dans ces établissements .

Ainsi, Vitalité demande de limiter les visites à l’urgence du samedi 9 octobre au lundi 11 octobre entre 20 h et 8 h à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Pour l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, on demande de réduire l’achalandage du 8 octobre au 11 octobre, entre 20 h et 8 h.

Le réseau de santé affirme que les services d’urgences de ces deux hôpitaux demeurent ouverts pour les gens qui ont besoin de soins urgents. Vitalité demande aux patients dont l’état de santé n’est pas critique de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille.

Certaines ambulances pourraient être redirigées vers d’autres établissements pendant la fin de semaine.