Pas de vaccination obligatoire pour les passagers de BC Ferries

Selon la nouvelle réglementation fédérale, tous les Canadiens de 12 ans et plus qui voudront voyager en avion, en train ou par bateau au Canada devront être adéquatement vaccinés à compter du 30 octobre.

Or, les quelque 60 000 passagers quotidiens des traversiers ne sont pas touchés, puisque la politique s'adresse à des passagers de navires à passagers menant des activités non essentielles, comme les navires de croisières, qui effectuent des voyages dont la durée est de 24 heures ou plus , selon le communiqué du gouvernement fédéral.

Le vaccin obligatoire pour les employés à l'étude

La mesure fédérale prévoit toutefois la vaccination obligatoire pour les employés d'exploitants maritimes disposant de navires canadiens qui sont exploités par au moins 12 membres d’équipage .

BC Ferries et le syndicat représentant une majorité d’employés se penchent actuellement sur la nouvelle réglementation.