On entend beaucoup parler de rassemblements qui se préparent "avec pas de masque" [...] dans de petites salles, où les gens souvent prennent pour acquis que le virus ne peut pas se rendre jusque là , dit-il. Selon lui, le long congé sera un moment charnière qui déterminera l'évolution de la quatrième vague de la pandémie au Bas-Saint-Laurent.

Depuis le début de la semaine, la région enregistre plus d'une douzaine de cas par jour. Cependant, une seule éclosion est en cours, à Rivière-Ouelle, où 17 des 59 élèves de l'école Vents-et-Marées ont contracté le virus jusqu'à maintenant.

Ça s'est propagé très rapidement , dit le Dr Leduc. Le virus réussit assez aisément à trouver les gens qui ne sont pas vaccinés. Ensuite, quand ça se transmet à nos jeunes de 5 à 12 ans qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination, il y a une accélération , explique-t-il.

La quatrième vague des non-vaccinés

Comme ailleurs au Québec, la majorité des cas recensés par la santé publique du Bas-Saint-Laurent concernent des personnes non vaccinées.

Même si environ 87 % de la population de 12 ans et plus a reçu deux doses de vaccin, le virus peut encore se propager aisément, considère le directeur de la santé publique. Ça fait quand même 22 000 personnes [non vaccinées] qui se promènent tous les jours, plus environ 20 000 quelques enfants de 12 ans et moins... , souligne-t-il.

45 000 personnes au Bas-Saint-Laurent qui ne sont pas vaccinées, c'est une masse de gens suffisamment nombreuse pour se transmettre un virus. Une citation de :Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Malgré cela, la Bas-Saint-Laurent demeure – avec la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine –parmi les régions où le taux de vaccination est le plus élevé dans la province.

Et le variant Delta?

Selon l'Institut national de la santé publique (INSPQ) la région compte maintenant cinq cas confirmés du variant Delta, qui est plus contagieux. Une trentaine de cas présumés sont en cours d'analyse.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc (archives) Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Dans la région voisine de Chaudière-Appalaches, 38 cas ont été confirmés et 1157 sont présumés, toujours selon l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec .

Au Québec, c'est la souche prédominante, alors forcément, elle va se frayer un chemin jusque chez nous, et quand ça survient, la transmission se fait très aisément , affirme le Dr Leduc.

C'est pourquoi, estime-t-il, la vaccination des 12 ans et moins est primordiale.

À ce sujet, la pharmaceutique Pfizer a récemment présenté à Santé Canada des résultats préliminaires sur l'efficacité du vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. La multinationale compte soumettre une demande d'approbation pour ce produit d'ici la fin du mois.