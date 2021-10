Intoxications et agressions sexuelles reliées à des bars de Québec

Le Service de police de la Ville de Québec enquête sur des cas d’intoxication au GHB, volontaires ou non, survenus dans des bars de la capitale au cours des dernières semaines. Deux agressions sexuelles seraient aussi possiblement liées à des intoxications.

La police refuse de dire combien de personnes auraient été intoxiquées et à quels endroits ces intoxications auraient eu lieu afin de ne pas nuire à l’enquête.

Témoignages

Toutefois, dans un message adressé à Radio-Canada, une étudiante de l’Université Laval, qui souhaite conserver l’anonymat, affirme qu’elle a été témoin de trois intoxications involontaires.

Elles auraient eu lieu dans un bar de la Grande-Allée.

Selon un témoignage relaté par le Journal de Québec, une agression sexuelle aurait notamment eu lieu le 31 juillet dans une voiture de taxi ou Uber, à la sortie d'un bar.

La présumée victime avait d'abord bu un pichet d'alcool offert par des inconnus dans un établissement licencié, avant de partir en taxi.

Le chauffeur lui aurait offert de l’alcool. Après avoir roulé un certain moment, l’individu se serait arrêté et serait passé à l’acte. La jeune femme aurait repris connaissance le lendemain. Elle se serait réveillée nue, sur la banquette arrière d’une voiture, son corps en douleur et marqué d’ecchymoses , peut-on lire dans le Journal.

Au moins trois intoxications

Le CHU de Québec confirme également qu’au cours des trois dernières semaines, trois personnes se sont présentées à l'urgence de l'hôpital Saint-François d'Assise pour des cas d'intoxication au GHB.

Cette substance est aussi communément appelée la drogue du viol .

Le CHU ne peut toutefois pas mentionner si ce sont des cas d’intoxication volontaire ou non, puisque le GHB est aussi une drogue récréative que certaines personnes consomment pour le plaisir qu'elle leur procure.

Sandra Dion, agente aux communications de la Division des communications en sécurité publique au Service de police de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Invitation à la prudence

La police de Québec invite toute personne qui aurait subi une intoxication involontaire ou une agression sexuelle à porter plainte. Des informations confidentielles peuvent aussi être acheminées via la ligne téléphonique 418-641-AGIR.

La porte-parole, Sandra Dion, invite également les clients des bars à la prudence.