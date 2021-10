Rappel de comprimés d’acétaminophène de marque Novo-Gesic Forte

Teva Canada Limitée procède donc au rappel volontaire des comprimés Novo-Gesic Forte à 500 mg (acétaminophène) à l'échelle du pays.

Il s'agit d'un produit grand public vendu sans ordonnance, utilisé pour le traitement de la douleur légère à modérée et la réduction de la fièvre chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

La dose quotidienne maximale indiquée en comprimés est incorrecte, précise le communiqué émis par Santé Canada tard mercredi soir.

La posologie quotidienne maximale devrait être de 4000 mg ou de huit comprimés (8 comprimés de 500 mg). Toutefois, par erreur, l'étiquette indique un plus grand nombre de comprimés pour la dose quotidienne maximale, soit 4000 mg ou 12 comprimés.

Prendre plus que la dose quotidienne maximale d'acétaminophène peut causer des lésions hépatiques graves, voire mortelles , indique Santé Canada.

Parmi les symptômes possibles de dommages au foie : jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, transpiration, nausée, vomissement, maux d'estomac, fatigue inhabituelle et perte d'appétit.

En date de mercredi, Teva Canada n'avait reçu aucun signalement d'un effet indésirable lié au produit appartenant aux deux lots faisant l'objet du rappel.

Les produits faisant l'objet du rappel sont ceux des contenants de 100 ou de1000 comprimés Novo-Gesic Forte vendus depuis le 3 août ou le 8 septembre. La date de péremption sur les produits est le 30 juin 2023.

Il est recommandé de cesser d'utiliser le produit et de le retourner à la pharmacie ou au magasin où il a été acheté.

Le présent rappel ne concerne aucun autre lot ou teneur posologique de comprimés Novo-Gesic ou Novo-Gesic Forte distribué par Teva Canada Limitée.