Mort de Rodney Levi : l’usage de la force était justifié, selon un expert

Selon le troisième expert qui a témoigné mercredi, le sergent Kelly Keith, du Manitoba, l’agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a abattu Rodney Levi lors d’une intervention l’an dernier aurait pu prendre certaines dispositions différentes pendant les 12 minutes précédentes, mais dans les circonstances la majorité des policiers aurait agi comme lui.

Rodney Levi, 48 ans, membre de la Première Nation de Metepenagiag dans la région de Miramichi, a été abattu par l’agent Scott Hait le 12 juin 2020 à l’extérieur de la résidence d’un pasteur, près de Sunny Corner.

Kelly Keith a expliqué que Scott Hait et le deuxième policier qui est arrivé sur les lieux auraient dû évacuer les gens de la terrasse où se trouvait M. Levi afin de les mettre hors de danger. M. Kelly estime que le policier était trop près de M. Levi.

Selon les témoins entendus durant l’enquête du coroner, l’agent Hait et M. Levi se trouvaient à moins de 3 mètres l’un de l’autre. L’un des policiers avait le dos tourné au mur de la maison.

Différentes dispositions auraient pu mener à une conclusion différente, mais ce n’est qu’une supposition, a souligné Kelly Keith.

À ce moment durant les faits, selon lui, le policier n’avait pas le temps de faire autre chose que d’ouvrir le feu. Ils étaient trop près, tout allait vite et il était trop risqué d’employer tout autre moyen à ce moment.

Kelly Keith, qui a visité les lieux où se trouvait Rodney Levi au moment des faits, estime qu’il aurait fallu moins d’une demi-seconde pour qu’une personne s’élance.

La mort de Rodney Levi

L’enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi a commencé le 28 septembre à Miramichi. Les enquêtes du coroner n’ont pas le but d’attribuer une responsabilité juridique ni de blâmer quelqu'un. Le jury peut seulement formuler des recommandations dans le but de prévenir d'autres morts dans des circonstances semblables à l'avenir. Les témoignages sont terminés et le jury doit entreprendre ses délibérations jeudi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le coroner John Evans préside l'enquête sur la mort de Rodney Levi. Photo : CBC/Rachel Cave

Rodney Levi s’était rendu chez le pasteur Brodie MacLeod, chemin Boom, au sud-ouest de Miramichi. Selon les témoignages à l’enquête du coroner, son comportement était étrange et il avait mis deux couteaux de cuisine dans la poche de sa veste à capuchon. Inquiets, les résidents de la maison ont appelé la police.

L’agent Hait a expliqué qu’il a tenté de convaincre Rodney Levi de laisser tomber ses couteaux, mais ce dernier a refusé. Selon M. Hait, l’homme a déclaré qu’il était suicidaire. M. Hait lui a donc dit qu’il l’amènerait en détention en vertu de la loi provinciale sur la santé mentale.

Le deuxième policier, l’agent Justin Napke, a tenté de maîtriser Rodney Levi trois fois à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique lorsque ce dernier a sorti ses couteaux de sa poche. Selon les deux policiers, M. Levi a peu réagi aux décharges électriques et il a rapidement fait un pas en direction de l’agent Hait, qui l’a alors abattu de deux balles à la poitrine.

Une menace réelle , selon un autre expert

Leonard McCoshen, sergent-chef de la GRCGendarmerie royale du Canada provenant d’Edmonton, était le deuxième témoin à l’enquête du coroner, mercredi.

Il a lu un rapport qu’il a préparé après avoir étudié les circonstances de la mort de Rodney Levi. Son document s’appuie sur les témoignages des deux policiers et sur le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, qui a enquêté sur les gestes des agents lors des faits.

Leonard McCoshen conclut que Rodney Levi constituait une menace réelle de lésions corporelles pour les deux policiers. Par conséquent, selon M. McCoshen, il était raisonnable, nécessaire et conforme aux politiques et aux normes de la GRCGendarmerie royale du Canada de tirer sur lui.

Des membres de la famille de Rodney Levi qui assistaient aux témoignages ont semblé mécontents de ses conclusions. Plusieurs d’entre eux ont quitté la salle d’audience à ce moment.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des membres de la famille de Rodney Levi ont assisté à l'enquête du coroner. Ci-dessus : sa nièce Gina Levi, sa soeur Rhoda Levi et sa nièce Mimiges Danny. Photo : CBC/Rachel Cave

L’ancien procureur de la Couronne P. J. Veinot interrogeait les témoins au nom du coroner John Evans. Il a posé des questions à M. McCoshen sur le fait qu’il est un membre de la GRCGendarmerie royale du Canada qui révise l'usage de la force par d'autres membres de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Leonard McCoshen a dit qu’il comprend cela et qu’il a déjà rédigé 48 rapports du même genre. Il a expliqué qu’il tente toujours d’être aussi objectif que possible. Il a souligné qu’il connaît la formation des policiers et les politiques en vigueur et qu’il reconnaît clairement ce qui n’est pas conforme à ces dernières.

Sur la formation des policiers

Un autre membre de la GRCGendarmerie royale du Canada qui a témoigné mercredi, le sergent Mike Beauchamp, est responsable de l'entraînement tactique de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick.

Selon lui, les agents Hait et Napke étaient certifiés pour employer leur arme de service, et l’agent Napke l’était aussi pour employer un pistolet à impulsion électrique.

Mike Beauchamp et Leonard McCoshen ont déclaré que le gaz poivré est moins efficace sur des personnes qui portent des lunettes, comme c’était le cas pour Rodney Levi ce jour-là.

Durant son témoignage, M. McCoshen a indiqué que les deux policiers avaient reçu la formation de la GRCGendarmerie royale du Canada en matière d’intervention en situation de crise et pour désamorcer les tensions.

Selon Kelly Keith, ces formations données en ligne sont excellentes, mais il a recommandé que celle sur les méthodes de désamorcer les tensions soit améliorée. Il faudrait, selon lui, qu’elle comprenne aussi des exercices permettant aux policiers de mettre en pratique ce qu'ils ont appris.