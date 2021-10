Un homme tué par balle dans une résidence de Blainville

Le Service de police de la Ville de Blainville a été alerté vers 23 h 15 par des voisins signalant des coups de feu tirés dans un quartier résidentiel de Blainville.

Des informations du public ont mené les patrouilleurs dans une résidence de la 61 Avenue Ouest, près du boulevard Curé-Labelle.

Une fois à l'intérieur, les agents ont trouvé un homme de 27 ans très grièvement blessé par arme à feu, a expliqué Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQSûreté du Québec .

Il a été transporté dans un centre hospitalier de la région où son décès a été constaté dans les heures qui ont suivi , a indiqué l'agente Bilodeau.

Selon nos informations à ce jour, la victime ne serait pas connue des milieux policiers , a-t-elle ajouté.

C'est l'unité des crimes contre la personne de la SQSûreté du Québec qui mène l'enquête en collaboration avec la police de Blainville. En raison de l'implication d'une arme à feu, la nouvelle stratégie Centaure a aussi été déployée.

Pour le moment, personne n'a été arrêté dans cette affaire.

Des techniciens en scène de crime étaient sur les lieux tôt jeudi matin en compagnie des enquêteurs.

Les policiers ont notamment ratissé le quartier résidentiel en établissant un large périmètre de sécurité et en allant frapper aux portes dans l'espoir de trouver des témoins. On espère obtenir la description d'un véhicule qui aurait pu être utilisé pour permettre à un ou plusieurs suspects de fuir les lieux.