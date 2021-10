Devant le succès de Vélectrik: Sherbrooke souhaite acquérir 300 vélos

Plus de 500 personnes en ont bénéficié au cours de la dernière saison estivale en remplissant les plages horaires à plus de 90 %.

Nous avons eu un été extraordinaire pour profiter de cette offre. C’était un banc d’essai en vue de mettre en place un projet de plus grande envergure , explique Marc Denault.

Lors du banc d'essai cet été, neuf vélos et deux mobipodes électriques étaient offerts à la population.

Le président sortant du Centre de mobilité durable de Sherbrooke, Marc Denault, explique que des subventions ont été demandées pour que le service soit bonifié en 2022.

Sherbrooke espère obtenir sa part des 8 millions $ pour le projet de vélo de partage électrique au Québec.

La Ville de Sherbrooke et le centre de mobilité durable a demandé une subvention de 1,1 million $.

La demande a été faite pour mettre en service 250 vélos électriques et 50 traditionnels.

Nous avons des projets d'envergure. Un sondage nous dit que la population est prête. Les gens seraient prêts à l’utiliser pour se déplacer à Sherbrooke. Nous espérons obtenir des réponses avant le 15 octobre pour mettre en place ce projet pour l’été 2022 , indique Marc Denault.

À écouter : Entrevue avec Marc Denault à l’émission Vivement le retour

Selon lui, la Ville de Sherbrooke doit investir pour poursuivre le développement des liens cyclables.

Si on veut être cohérent, il faut développer notre réseau et investir encore plus. Il y a une course à la mairie et le transport actif doit faire partie des engagements , lance Marc Denault.

Il signale que la sécurité demeure la priorité.