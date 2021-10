Le Salon du livre de Dieppe aura bel et bien lieu

Le 31e Salon du livre de Dieppe se tiendra comme prévu du 21 au 24 octobre. La plupart des activités jeunesse et pour le public seront offertes en personne un peu partout dans la région. Certaines des activités seront diffusées en direct sur la page Facebook du Salon et sur YouTube.

L’équipe du Salon assure que les mesures sanitaires seront respectées. C’est ce qui justifie leur décision de ne pas annuler l’événement, contrairement à ce qu’a choisi de faire le Salon du livre de la Péninsule acadienne.

La directrice générale du Salon du livre de Dieppe, Liette Paulin LeBlanc, se réjouit de ce que cette fête du livre arrivera à offrir cette année. Ç’a été des hauts et des bas avec la COVID-19 et des annonces, mais on tient le cap puis on va de l’avant avec notre belle programmation , indique-t-elle.

Une édition bien remplie

Le 31e Salon du livre de Dieppe porte le slogan Contact intime avec le livre. Le public est invité à découvrir des auteurs et à réfléchir, grâce aux différentes conférences, tables rondes et rencontres littéraires offertes.

La plupart des activités se dérouleront en personne au Centre des arts et de la culture de Dieppe et quelques-unes au Monument Lefebvre de Memramcook, au Centre sportif Uniplex de Dieppe et à la Maison Doiron, pour nommer quelques lieux. L’activité Un café et des mots sera présentée chaque jour dans un café de la région, soit au café La Lieto de Dieppe, le Café Clémentine de Moncton et le Café culturel à Memramcook. L’apéro écriVIN est de retour cette année pour deux soirées consécutives.

Patsy Gallant sera l'invitée de la soirée de clôture du Salon du livre de Dieppe. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Le Salon accueillera une soixantaine d’auteurs et d’invités dont Francine Ruel, Patsy Gallant, Mo Bolduc, Marie Cadieux, Micheline Savoie, Carl Philippe Gionet, Céleste Godin, Félix Perkins, Gabriel Robichaud, Jacques Savoie, Justin Guitard et Mario Thériault.

Le samedi 23 octobre, la soirée se terminera avec le spectacle de Patsy Gallant au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Le public aura aussi le choix d’assister à la soirée de poésie animée par Sébastien Lord-Émard à la Maison Doiron de Dieppe.

La vente de livres se déroulera comme prévu au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Des auteurs seront sur place pour signer des exemplaires et rencontrer le public. Le public pourra faire ses achats en ligne et cueillir leur commande à l’extérieur de l’édifice.

Le Salon du livre de Dieppe sera de passage le vendredi et le samedi au Centre communautaire Saint-Anne à Fredericton pour une deuxième année consécutive. Il y aura une vente de livres, des animations et un spectacle jeunesse.

Le Salon du livre de Dieppe s’engage à respecter les mesures sanitaires pour que la plupart de ses activités puissent se dérouler en personne. Le port du masque sera obligatoire en tout temps et toutes les personnes qui souhaitent participer aux activités devront avoir reçu leurs deux doses du vaccin. Cela s’applique au public, aux bénévoles, aux employés et aux invités âgés de plus de 12 ans.

Volet jeunesse

Encore une fois cette année, les enfants pourront profiter des ateliers offerts dans les bibliothèques de la région, soit à Bouctouche, Shediac, Rogersville, Richibouctou, Moncton et Dieppe, selon la journée. Il y aura aussi des spectacles, une soirée pyjama et des ateliers d’illustration et de dessin au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Le Salon du livre de Dieppe accorde toujours une importance au volet jeunesse. Photo : getty images/istockphoto / Wavebreakmedia

Le Salon invite également les parents à participer au Marathon de lecture avec leurs enfants. Le but est d’indiquer sur un formulaire les noms d’auteurs et de livres préférés de leur enfant et de les soumettre en personne ou par courriel à l’équipe du Salon. Les organisateurs pourront ensuite savoir quels auteurs les jeunes aimeraient rencontrer lors des prochaines éditions. Des prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture le 24 octobre.

La tournée scolaire se déroulera quant à elle en format virtuel du 18 au 22 octobre pour les élèves du District scolaire francophone Sud.

Selon Liette Paulin LeBlanc, le volet jeunesse est une priorité du Salon chaque année, surtout puisqu’il a lieu dans une région francophone en milieu minoritaire.

C’est vraiment important de viser la jeunesse pour qu’ils sentent qu’on peut vivre en français, il y a des livres en français, des auteurs qui écrivent en français puis qui peuvent vivre tout en travaillant en français , indique-t-elle.

Le Salon du livre de Dieppe est toujours à la recherche de bénévoles