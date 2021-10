Richard Martel garde confiance en son chef Erin O’Toole

Selon lui, le caucus du Parti conservateur du Canada a reconnu les qualités du chef qui n'a pas eu le temps de se faire suffisamment connaître des électeurs en raison de la pandémie.

Richard Martel y va même d'une véritable profession de foi envers son chef. Il y a eu de bonnes discussions qui étaient constructives, puis tout le monde est bien conscient que la prochaine fois, on veut battre les libéraux, puis on peut toujours être meilleur, bien sûr. Je pense que ça s'est vraiment bien passé. Moi je suis convaincu qu'il est bien en selle et c'est sûr que je vais être derrière lui, jusqu'à la mort, ça c'est sûr , a lancé le député un peu en boutade.

Quant à son rôle comme lieutenant politique du Québec, Richard Martel croit l'avoir bien joué alors qu'il devait recruter 78 candidats pour une élection qui n'était pas à une date fixe.

On a une femme au caucus et on n'en avait pas (ndlr: Dominique Vien dans Bellechasse). Je pense que la job a été bien faite dans les circonstances. On peut toujours être meilleur, c'est pour ça que je vais m'asseoir avec le chef, mais le chef a confiance en moi. Je vais m'asseoir avec lui et on va regarder ce qu'on peut faire de mieux, car il faut toujours s'améliorer , a-t-il poursuivi.

Richard Martel avait été le seul député du Québec à appuyer Erin O'Toole lors de la course à la chefferie pour remplacer Andrew Scheer.