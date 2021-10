Accident mortel à Saint-Lin-Laurentides : la SQ effectue trois perquisitions

Cette personne, qui ne s'est jamais arrêtée pour porter secours à l'adolescent, ne s'est toujours pas manifestée, une semaine après le drame.

On a appris cependant que les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ) ont effectué trois perquisitions depuis mardi, dont deux dans des résidences et une dans un véhicule, en lien avec la collision qui a coûté la vie à cet adolescent qui marchait le long de la route 335 le 29 septembre, vers 20 h.

On tient à dire que l'enquête se poursuit. Par contre, aucune arrestation n'a été effectuée pour l'instant , a affirmé la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la SQSûreté du Québec .

Samedi dernier, les policiers de la SQSûreté du Québec ont saisi une camionnette dans le stationnement d'un commerce à proximité des lieux de l'accident. Celle-ci ressemblait à la description du véhicule suspect recherché par la police, diffusée la veille.

L'expertise [du véhicule] est toujours en cours (...) On ne laisse pas cet élément de côté , a précisé la sergente Bolduc appelée à expliquer pourquoi il n'y a pas encore eu d'arrestation si l'identité du propriétaire du véhicule est connue des policiers.

Dans des enquêtes comme ça, il y a beaucoup de démarches qui doivent être faites avant d'interroger un possible suspect ou d'arrêter une personne qui pourrait être reliée à cet événement. On parle d'expertises, de rencontres de témoins, d'analyses d'images de caméras de surveillance, etc. , a précisé la porte-parole de la SQSûreté du Québec .

Quant à savoir si l'étau se resserre autour d'un possible suspect, cette dernière ne pouvait élaborer davantage afin de ne pas nuire à l'enquête en cours.