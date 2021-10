Vaccination obligatoire des fonctionnaires : les syndicats y vont de leurs critiques

Tant l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) que l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) auraient préféré une feuille de route qui encourage la vaccination chez leurs membres sans qu'on leur force la main sous la menace de sanctions disciplinaires.

Stéphane Aubry, vice-président national de l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada , anticipe que des dizaines de milliers de fonctionnaires se verront placés en congé sans solde en raison de la politique dévoilée par le premier ministre Justin Trudeau, mercredi.

Si on [estime] que 90 % de la population générale est vaccinée et qu’il y a environ 300 000 fonctionnaires fédéraux, on peut facilement penser que plusieurs milliers de fonctionnaires vont se retrouver, s’ils gardent la direction de ne pas être vaccinés [...], dans cette situation , calcule-t-il.

Il croit que, dans le lot, plusieurs seront des travailleurs qui peuvent être exemptés de l’obligation vaccinale en raison d’une condition médicale valable. À son avis, ceux-ci pourraient manquer de temps pour prouver le bien-fondé de leur raison avant de se voir privés de salaire.

Le délai du 29 octobre nous semble très court , dit le représentant syndical en faisant allusion à la date limite à laquelle les fonctionnaires devront prouver qu’ils sont doublement vaccinés ou qu’il ont un motif jugé valable de ne pas l’être.

Stéphane Aubry, vice-président de l'IPFPC Photo : Radio-Canada / Estelle Côté-Sroka

Selon ce qui a été annoncé mercredi, les personnes qui se trouveront en situation de non-conformité se retrouveront ensuite en congé non payé à partir du 15 novembre.

Stéphane Aubry croit que le temps pourrait manquer pour les personnes qui hésitent à se faire vacciner sans avoir l’espoir de se qualifier pour une exemption et qui se décident finalement à aller chercher leurs doses.

La politique dévoilée mercredi prévoit une période de grâce de 10 semaines pour ceux qui n’auront reçu qu’une seule dose au 29 octobre. Là encore, l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada estime que cela est un délai serré. C'est quand même relativement court pour certaines personnes qui peuvent être dans des régions un peu plus éloignées ou c'est plus difficile d'avoir accès à la vaccination , soutient Stéphane Aubry.

l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada insiste de son côté sur le fait qu’elle estime que le gouvernement a publié sa politique à toute vapeur, sans consultation appropriée des syndicats comme le sien. On s’était fait promettre par le Conseil du Trésor, avant l'élection, que cette consultation-là allait commencer de manière significative après les élections. Mais ils nous ont donné [...] 24 h, pour faire des rétroactions affirme Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’organisation pour la Capitale-Nationale.

C’est frustrant que le gouvernement fédéral ait publié cette politique de vaccination sans consultation appropriée Une citation de :Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’AFPC pour la Capitale-Nationale

Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) Photo : Radio-Canada

Selon ses dires, la politique annoncée ne répond pas aux commentaires faits par les différents agents négociateurs.

Le gouvernement Trudeau a plutôt soutenu avoir, au contraire, consulté les syndicats et qu’il entend continuer de le faire.

De façon plus générale, l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada s’interroge sur la nécessité d’une telle politique de vaccination obligatoire pour des fonctionnaires qui sont en télétravail et n’ont pas à se rendre au bureau.

Notre position, c'est qu’[ils n’avaient] absolument pas à faire face à des mesures disciplinaires lorsqu'il y a des options, en particulier lorsqu'il y a des options de travail à distance de télétravail.

La politique de vaccination obligatoire, telle qu’elle a été détaillée, s’appliquera à tous les travailleurs de l’administration publique centrale, qu’ils travaillent en présentiel ou non.

Quand les libéraux de Justin Trudeau ont annoncé leur engagement, en août, de rendre la vaccination obligatoire aux fonctionnaires fédéraux, les syndicats s'étaient montrés plutôt favorables même s'ils avaient émis certaines craintes, comme sur le protection de la vie privée de leur membres.

Avec les informations d'Estelle Côté Sroka et d'Émilie Bergeron